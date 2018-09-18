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"Иконы" Ferrari: итальянцы представили два эксклюзивных спайдера Monza

19.09.2018 11:17 — Разное | Tut.by  
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На специальном закрытом мероприятии, где собрались самые преданные клиенты Ferrari, прошла презентация двух новых моделей — первенцев новой линейки Icona. Это семейство составят только самые дорогие суперкары из Маранелло, которые будут выпускаться строго лимитированным тиражом.


Фото: Ferrari

Представленные штучные экземпляры — это спайдеры Monza SP1 и Monza SP2, углепластиковые кузова которых стилизованы под классические «баркетты» Ferrari 50-х гг. прошлого века. Индексы в обозначении машин, как нетрудно догадаться, свидетельствуют о количестве посадочных мест — одно или два.





За основу спайдеров, высота которых составляет всего 1,1 м, взято серийное купе 812 Superfast. 6,5-литровый V12 под огромным капотом Monza получил символическую прибавку в мощности — 809 лошадиных сил против 800 сил у Superfast, тем не менее, речь идет о самом мощном 12-цилиндровом агрегате в истории Ferrari. На размен первой «сотни» обе версии Monza тратят по паспорту 2,9 секунды, максимальная скорость — немногим более 300 км/ч, так что острые ощущения седокам ввиду отсутствия крыши и лобового стекла гарантированы. Главное — не забыть надеть шлем!

Цен в Ferrari не обнародовали (по слухам, владельцу придется раскошелиться примерно на три миллиона евро), но все 200 экземпляров Monza уже распроданы по предварительным заказам и разойдутся среди избранных коллекционеров марки.

 
 
Ссылка на источник 21
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Цен в Ferrari не обнародовали (по слухам, владельцу придется раскошелиться примерно на три миллиона евро).
 
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