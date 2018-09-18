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"Иконы" Ferrari: итальянцы представили два эксклюзивных спайдера Monza
На специальном закрытом мероприятии, где собрались самые преданные клиенты Ferrari, прошла презентация двух новых моделей — первенцев новой линейки Icona. Это семейство составят только самые дорогие суперкары из Маранелло, которые будут выпускаться строго лимитированным тиражом.
Представленные штучные экземпляры — это спайдеры Monza SP1 и Monza SP2, углепластиковые кузова которых стилизованы под классические «баркетты» Ferrari 50-х гг. прошлого века. Индексы в обозначении машин, как нетрудно догадаться, свидетельствуют о количестве посадочных мест — одно или два.
За основу спайдеров, высота которых составляет всего 1,1 м, взято серийное
Цен в Ferrari не обнародовали (по слухам, владельцу придется раскошелиться примерно на три миллиона евро), но все 200 экземпляров Monza уже распроданы по предварительным заказам и разойдутся среди избранных коллекционеров марки.
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Цен в Ferrari не обнародовали (по слухам, владельцу придется раскошелиться примерно на три миллиона евро).
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