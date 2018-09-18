ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скрывался от ГАИ и попал в аварию. В Мозыре задержали мотоциклиста-бесправника

19.09.2018 12:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Мозыре бесправник на мотоцикле пытался скрыться от ГАИ. Закончилась погоня аварией и составлением семи протоколов, сообщает ТРК "Мозырь".


Сначала в Мозырский РОВД сообщили, что на улице Шоссейной мотоциклист нарушает правила дорожного движения. Проверить информацию выехали сотрудники ГАИ.

На автозаправочной станции они обнаружили два мотоцикла, один из них был без регистрационных знаков. Милиционер подошел к компании молодых людей, чтобы установить владельца байка. В это время из здания заправки выбежал другой молодой человек, сел за руль незарегистрированного мотоцикла и попытался скрыться.

Началось преследование, во время которого водитель мотоцикла совершил 7 административных правонарушений, в том числе — выезд на полосу встречного движения и создание аварийной ситуации.

Погоня прекратилась внезапно — мотоциклист упал. К счастью, отделался легкими ушибами. Вскоре стала понятна и причина, по которой пытался скрыться 28-летний мозырянин, — он был лишен прав за нетрезвое вождение.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мозыре бесправник на мотоцикле пытался скрыться от сотрудников ГАИ. Закончилась погоня аварией и составлением семи протоколов.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Умный" дверной звонок принял хозяина за Бэтмена и не пустил в дом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика