Скрывался от ГАИ и попал в аварию. В Мозыре задержали мотоциклиста-бесправника

В Мозыре бесправник на мотоцикле пытался скрыться от ГАИ. Закончилась погоня аварией и составлением семи протоколов, сообщает ТРК "Мозырь".





Сначала в Мозырский РОВД сообщили, что на улице Шоссейной мотоциклист нарушает правила дорожного движения. Проверить информацию выехали сотрудники ГАИ.

На автозаправочной станции они обнаружили два мотоцикла, один из них был без регистрационных знаков. Милиционер подошел к компании молодых людей, чтобы установить владельца байка. В это время из здания заправки выбежал другой молодой человек, сел за руль незарегистрированного мотоцикла и попытался скрыться.

Началось преследование, во время которого водитель мотоцикла совершил 7 административных правонарушений, в том числе — выезд на полосу встречного движения и создание аварийной ситуации.

Погоня прекратилась внезапно — мотоциклист упал. К счастью, отделался легкими ушибами. Вскоре стала понятна и причина, по которой пытался скрыться 28-летний мозырянин, — он был лишен прав за нетрезвое вождение.