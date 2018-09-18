Турецкое гражданство подешевело в четыре раза

Турция пошла на беспрецедентный шаг: в разы снизила объем инвестиций, необходимый для получения гражданства. Цель - увеличить поток инвестиций в экономику страны.

Как передает Hurriyet Daily News, чтобы претендовать на турецкий паспорт, иностранец должен выполнить одно из четырёх условий:

инвестировать в производство или бизнес на территории Турции $500 тыс. (ранее $2 млн.);

купить недвижимость стоимостью от $250 тыс. (ранее $1 млн.);

положить на депозит в турецком банке $500 тыс. (ранее $3 млн.);

создать 50 рабочих мест (ранее 100).

Для сохранения гражданства активы на территории Турции должны оставаться в собственности претендента на гражданство минимум три года.