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Турецкое гражданство подешевело в четыре раза
Турция пошла на беспрецедентный шаг: в разы снизила объем инвестиций, необходимый для получения гражданства. Цель - увеличить поток инвестиций в экономику страны.
Как передает Hurriyet Daily News, чтобы претендовать на турецкий паспорт, иностранец должен выполнить одно из четырёх условий:
Для сохранения гражданства активы на территории Турции должны оставаться в собственности претендента на гражданство минимум три года.
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Турция пошла на беспрецедентный шаг: в разы снизила объем инвестиций, необходимый для получения гражданства. Цель - увеличить поток инвестиций в экономику страны....
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