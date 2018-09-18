Нацбанк Беларуси сохранил ставку рефинансирования на уровне 10%, отмечает инфляционное давление из России

Правление Национального банка Беларуси (НББ) на заседании в среду приняло решение сохранить ставку рефинансирования на текущем уровне 10%. Также сохранены процентные ставки по операциям регулирования ликвидности, сказано в сообщении НББ.

"Внутренний спрос оказывает умеренное воздействие на динамику цен. Со стороны внешнего сектора просматривается некоторое усиление инфляционного давления, связанного в первую очередь с ожидаемым ускорением инфляционных процессов в России", - объяснил НББ в пресс-релизе причины принятого решения о сохранении ставки.

При этом Нацбанк констатирует "возросшую неопределенность" дальнейшего развития ухудшающихся внешнеэкономических условий, которые формируют проинфляционные риски.

В НББ констатируют, что "для сдерживания инфляционного давления со стороны внешнего сектора и достижения целевого показателя по инфляции потребуется сохранение дезинфляционного характера монетарных условий".

В связи с этим сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне "направлено на поддержание монетарных условий, обеспечивающих нахождение инфляции вблизи целевого уровня 5% в 2019-2020 годах".

В НББ отмечают, что в целом годовая инфляция соответствует прогнозной динамике. "В будущем рост цен будет складываться вблизи установленной на 2019–2020 годы цели 5 процентов. Препятствий для этого со стороны внутренней экономики не просматривается", - считают в Нацбанке.

При этом НББ подтвердил свой июньский прогноз по уровню инфляции в 2018 году на уровне "около 5,5%" при целевом показателе не более 6%.

Следующее заседание правления НББ по денежно-кредитной политике запланировано на 19 декабря 2018 года.

Как сообщалось, НББ с начала текущего года трижды рассматривал изменение ставки рефинансирования. С 14 февраля ставка была снижена с 11% до 10,5%. На заседании 14 марта ставку сохранили на уровне 10,5% из-за повышенных инфляционных ожиданий. Но уже 20 июня НББ принял решение об очередном снижении ставки в связи с замедлением инфляции – и с 27 июня ставка рефинансирования составляет 10% годовых.

В июне НББ также снизил целевой прогноз годовой инфляции до 5,5% с 6%. Также в Нацбанке отмечали, что курс белорусского рубля не будет оказывать давления на цены.

Между тем, санкции США в отношении России привели к заметному ослаблению российского рубля, которое повлекло за собой снижение курсов национальных валют стран ЕАЭС. На фоне усиления санкций Центробанк России впервые с 2014 года в сентябре повысил ключевую ставку - на 0,25 п.п., до 7,5%. Также ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции до 5-5,5% к концу 2019 года и отменил до конца 2018 года покупку валюты для Минфина России в рамках бюджетного правила.

В середине июня зампред правления НББ Сергей Калечиц анонсировал ставку рефинансирования к концу 2018 года на уровне 10-10,25%.

В 2017 году ставка рефинансирования в Беларуси снижалась восемь раз - с 18% до 11% годовых.