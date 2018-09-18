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Беларусь за 7 месяцев увеличила экспорт калийных удобрений на 2,4%, азотных - на 15,9%

19.09.2018 16:46 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь в январе-июле 2018 года увеличила экспорт калийных удобрений на 2,4% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года - до 3,84 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества).

По данным Национального статистического комитета (Белстат), средняя цена экспорта хлоркалия составила $388,7 за тонну (рост на 12,4%). В стоимостном выражении экспорт калийных удобрений возрос на 15% - до $1,49 млрд.

Экспорт смешанных минеральных удобрений из Беларуси за 7 месяцев сократился на 3,8% и составил 552 тыс.тонн. В стоимостном выражении экспорт смешанных удобрений вырос на 6,8% до $158,5 млн. Средняя цена экспорта выросла на 11,7% до $287,2 за тонну.

Экспорт азотных удобрений за отчетный период увеличился на 15,9% - до 123,9 тыс. тонн, в стоимостном выражении - на 37,6% до $68,75 млн. Средняя цена экспорта азотных удобрений выросла на 18,6% - до $555 за тонну.

ПО "Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в Беларуси, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие реализует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания".

Азотные удобрения в Беларуси производит ОАО "Гродно Азот", которое специализируется на выпуске жидкого технического аммиака, азотных удобрений (карбамид, карбамидо-аммиачная смесь, сульфат аммония), технического метанола, капролактама, а также биодизельного топлива, жидкой двуокиси углерода.

В 2017 году в Беларуси выпущено 7,1 млн тонн калийных удобрений (на 14,9% больше, чем в 2016 году), экспорт хлоркалия вырос на 12,8% - до 6,44 млн тонн, в стоимостном выражении - на 12,1%, до $2,26 млрд. Экспорт азотных удобрений в прошлом году сократился на 20,4% - до 288,9 тыс. тонн, при росте производства на 1,3%, до 854,2 тыс. тонн.

 
Теги: Гродно
 
 
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Беларусь в январе-июле 2018 года увеличила экспорт калийных удобрений на 2,4% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года - до 3,84 млн тонн (в пересчете на 100%...
 
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