Педофилы в Витебске? Просто слухи

Информация о банде педофилов, распространяемая в соцсетях и чатах, - просто слухи.

В УВД Витебского облисполкома отмечают, что домыслы о педофилах, которые заманивают детей с помощью котят, появляются примерно раз в год. В сообщениях ссылаются на предупреждения со стороны милиции.

«История с вымышленными педофилами и котятами повторяется с завидной регулярностью уже на протяжении лет десяти. Текст сообщения практически не меняется, лишь фотографии на листовке бывают разными - где-то взрослые бородатые мужчины, в другом случае молодые люди лет 20», - цитирует БЕЛТА официального представителя УВД Витебского облисполкома Виталия Сапроненко.

Он назвал подобную информацию вымыслом, но отметил, что это повод для дополнительной беседы родителей с детьми на тему безопасности. В 2017 году в Витебске ходили слухи о пытающихся поймать детей и угостить их конфетами с наркотиками.