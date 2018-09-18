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Ученые: Через 20 лет в Бресте зимы не будет совсем

19.09.2018 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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В сети появилась аналитическая записка «Агроклиматическое зонирование территории Беларуси с учетом изменения климата» (pdf). Некоторые содержащиеся в ней прогнозы просто ошеломляют.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58989.php

Ученые: Через 20 лет в Бресте зимы не будет совсем

Брест, фото Wikimedia Commons

Документ подготовлен в рамках разработки национальной стратегии адаптации сельского хозяйства к изменению климата в Республике Беларусь. Он содержит карту уязвимости почв к засухам и засушливым явлениям, а также данные о воздействии климата на каждую из областей. 

Анализ данных показывает, что в стране существенно увеличивается теплый период, когда температура воздуха выше или равна нулю. Продолжительность этого периода к 2041—2060 гг. в среднем возрастет на 35 дней и будет колебаться от 280 до 310 дней.

А в районе Бреста средняя продолжительность теплого периода с суммой температур >= 0°С составит 365 дней, т.е. зимы не будет совсем.

Весной и летом количество осадков практически не изменится, но влажность летом будет уменьшаться за счет повышения температуры воздуха.

Ученые полагают, что обеспечение теплом вегетационного периода будет возрастать, а в летний период, вследствие высоких температур и недостатка влаги, площадь засушливых территорий увеличится, что приведет к изменениям в технологии выращивания ряда культур.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58989.php

Ученые: Через 20 лет в Бресте зимы не будет совсем

На рисунке показаны границы новых агроклиматических областей, которые сформируются в результате потепления к 2030 г. и к 2050 г. Так, бывшая Центральная агроклиматическая область, которая пока еще существует, к 2030 году фактически распадется, а ее место займет бывшая Южная область. При этом практически на всей территории Беларуси появится возможность выращивания кукурузы на зерно и подсолнечника. Новая агроклиматическая область продвинется на север и займет место Южной, а на юге страны появятся еще более теплые агроклиматические области с суммами температур выше 2800°С.

 
Теги: Брест
 
 
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