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Президент Украины приглашен на саммит глав государств СНГ в Душанбе

19.09.2018 19:09 — Разное | Партизан  
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Как пишет CA-NEWS (TJ), президент Украины Петр Порошенко приглашен на саммит глав государств СНГ в Душанбе, сообщил глава исполкома Содружества Сергей Лебедев.

На данный момент ответ официального Киева не получен, передает «Sputnik-Таджикистан».


«Он (Порошенко – ред.) приглашен на саммит, конечно… Приглашение такое есть, Украина знает об этом, но в то же время мы знаем, что руководство Украины, видимо, воздержится от участия в заседании в Душанбе. Хотя из практики мы знаем, что ответы иногда поступают чуть ли не в последний день накануне заседания, и мы еще ждем. Ответа из Киева пока нет относительно участия», — сказал Лебедев журналистам.

При этом глава Исполкома СНГ предположил, что, «может быть, в качестве наблюдателя» Украина сможет принять участие в заседании СГГ, которое состоится в Таджикистане 28 сентября.

Напомним, ранее Лебедев заявлял, что представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто в августе, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске.

«Мы теперь не берем (не принимаем – ред.) участие в заседаниях (Совета – ред.) постпредов, потому что у нас некому там просто брать участие технически», — заявил посол.

Кизим также отметил, что Исполком СНГ по-прежнему присылает в посольство информацию, связанную с деятельностью Содружества.

По словам дипломата, после закрытия представительства Украины при уставных органах СНГ посольство «коммуницирует с Исполкомом… как с любой международной организацией, которая находится в стране пребывания».


«У нас дипломат есть в посольстве, который отвечает за связи с Исполкомом СНГ», — сказал Кизим, не уточнив, о каком именно дипломате идет речь. По словам главы украинской дипмиссии, Ольга Дарибогова, которая до этого временно исполняла обязанности постпреда Украины при координационных институтах СНГ, «давно уехала» из Минска.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе СНГ. Президент Украины Петр Порошенко сообщал, что подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ. Он также заявлял, что украинская сторона "внимательно посмотрит" все международные договоры, заключенные в рамках Содружества, и выйдет из тех, в которых найдет "хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам".


 
Теги: Минск
 
 
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Как пишет CA-NEWS (TJ), президент Украины Петр Порошенко приглашен на саммит глав государств СНГ в Душанбе, сообщил глава исполкома Содружества Сергей Лебедев.
 
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