Туша неизвестного существа, которую обнаружили в марте на берегу океана в американском штате Джорджия, оказалась поддельной. Об этом пишет lenta.ru.

В марте американец Джефф Уоррен заявил, что во время поездки в морской заповедник видел на берегу океана останки странного существа с длинной шеей и маленькой головой. Биологи, посетившее указанное место после сообщений в СМИ, не смогли ее найти. Мнения разделились: одни подозревали, что никакого чудовища не было, другие не исключали, что это была мертвая акула.





И те, и другие оказались правы. «Морское чудовище» представляло собой чучело акулы, к которому добавили элементы из папье-маше. Его изготовила нью-йоркская художница с псевдонимом Зардулу, которая скрывает свое настоящее имя и прячет лицо под бородатой маской.

Пресса не раз принимала мистификации Зардулу за чистую монету. Среди прочего, ей принадлежит авторство истории о трехглазом соме из Бруклина, обошедшей американские СМИ в 2015 году, и фотографии енота верхом на аллигаторе, о которой мы тоже писали .

Зардулу объяснила Vice, что в мартовском видео была снята ее работа под названием Trojan Cetus, вдохновленная древнегреческим мифом про чудовище, которое Посейдон наслал на город Троя. Ее смогут увидеть посетители персональной выставки художницы в одной из галерей Нью-Йорка.