И бросила нож в дочь…

Одна из основных обязанностей родителей - обеспечение защиты прав и законных интересов их несовершеннолетних детей. Но нередки случаи не только неисполнения родителями своих обязанностей, но и злоупотребления родительскими правами.

В соответствии со ст.80 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь родители или один из них могут быть лишены родительских прав в отношении несовершеннолетнего ребенка, если будет установлено, что они злоупотребляют родительскими правами и (или) жестоко обращаются с ребенком, ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка.

6 мая 2018 года прокурором Ивацевичского района возбуждено уголовное дело по обвинению Б. в совершении преступления, предусмотренного ст. 186 УК Республики Беларусь.

Б. обвинялась в том, что 5 мая 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по месту своего жительства в ходе возникшей ссоры, действуя с единым умыслом, угрожала убийством, причинением тяжких телесных повреждений своим заведомо малолетним дочерям; В., 2008 г .р. и Г., 2012 г .р., находящимся в беспомощном состоянии и зависимом от нее положении. При этом имелись достаточные основания опасаться осуществления угроз при следующих обстоятельствах.

Так, Б. в этот день в ходе ссоры с малолетней дочерью В., находившейся в беспомощном состоянии в силу малолетнего возраста, что лишало ее возможности оказывать сопротивление при совершении на нее посягательства, и в зависимом положении ввиду близкого родства, словесно угрожала ей убийством, причинением тяжких телесных повреждений, при этом в подтверждение своих угроз взяла в руку кухонный нож и умышленно бросила его в направлении дочери Вероники, однако попала в стену, после чего снова взяла кухонный нож в руку и стала размахивать им в непосредственной близости от перед дочерью В., схватила дочь руками за шею, умышленно сдавливала ее, что было воспринято потерпевшей как реальная угроза своей жизни, имея на это достаточные основания опасаться ее осуществления. Вследствие указанных действий несовершеннолетней В. были причинены телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья.

В ходе следствия было также установлено, что Б. совершались противоправные действия и в отношении младшей дочери Г.

Приговором суда Ивацевичского района от 30 июля 2018 года Б. признана виновной в угрозе убийством, причинением тяжких телесных повреждений - в преступлении, предусмотренном ст.186 УК Республики Беларусь, на основании санкции которой ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Кроме того, в ходе проверки были установлены и иные факты нарушения прав и законных интересов указанных несовершеннолетних, допускаемые их родителями (применения антипедагогических методов воспитания, появление в пьяном виде, допущение жестокости со стороны отца в отношении матери, происходящее на глазах у несовершеннолетнего ребенка и другие).

По результатам проведения проверочных мероприятий прокурором Ивацевичского района 13 сентября 2018 в суд Ивацевичского района направлено исковое заявление в интересах несовершеннолетних В. и Г. о лишении их родителей родительских прав.

Яна ДРОБЫШ, помощник прокурора Ивацевичского района.