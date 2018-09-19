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Хотели сэкономить на отдыхе - получилось как всегда. Почему так выходит?

20.09.2018 12:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Хотели сэкономить на отдыхе - получилось как всегда. Почему так выходит?
shutterstock.com

В сентябре началась вторая волна отпусков. Кому-то нравится отдыхать именно в бархатный сезон, а кто-то хочет подобрать бюджетный вариант отдыха, ведь в это время цены существенно ниже. «АиФ» рассказывает об ошибках, которые часто совершают путешественники, желающие сэкономить, но в итоге переплачивающие.

Ошибки с перелетом


Хотели сэкономить на отдыхе - получилось как всегда. Почему так выходит? Транзитом по Европам. Что нужно знать о перелетах с пересадками?
Авиабилеты у перевозчиков-лоукостеров могут быть на 10-15% дешевле, чем в обычных авиакомпаниях. Но, не зная механизма ценообразования у лоукостеров, можно не только не сэкономить, но и значительно переплатить. Например, в аэропорту окажется, что ваша сумка весит больше нормы, тогда за каждый килограмм придется доплатить существенную сумму. Еще одна частая ошибка - игнорирование расположения аэропорта прилета. Например, вы купили авиабилеты в европейский город на лоукостер со значительной скидкой, но потом оказалось, что аэропорт находится в 100 километрах от города, а значит, на поездку в такси придется потратить столько же, сколько и на авиабилет.


Хотели сэкономить на отдыхе - получилось как всегда. Почему так выходит?
Нажмите для увеличения Фото: АиФ

 

Что делать? Внимательно изучать багажную политику авиакомпании - разрешенный вес и габариты багажа, какую сумку можно взять с собой в салон, а какую придется сдать в багаж. Напомним, хорошо известный белорусам перевозчик Ryanair ввел новые правила, по которым в самолет можно проносить небольшую кладь размером 40х20х25 см. А сумка, которая ранее считалась ручной кладью, теперь багаж. Если ваш чемодан тяжелее разрешенного минимума, лучше сразу доплатить за лишние килограммы на сайте авиаперевозчика, в аэропорту эта услуга будет стоить в 2-3 раза дороже. То же самое касается регистрации на рейс: в аэропорту у многих лоукостеров она платная, поэтому зарегистрируйтесь на рейс заранее - через Интернет. Также некоторые авиаперевозчики запрещают бесплатный провоз товаров, купленных в дьюти-фри. Следует помнить, что на рейсах лоукостеров еда и напитки платные.

Хотели сэкономить на отдыхе - получилось как всегда. Почему так выходит?
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Ознакомьтесь заранее с транспортным сообщением в аэропорту. Как правило, в большие города ходят рейсовые автобусы. Однако если вы едете группой или семьей из 3-4 человек, то стоимость поездки на группу чаще всего будет больше стоимости поездки на такси. Более того, от остановки общественного транспорта до отеля обычно нужно еще добираться, и если вы нагружены чемоданами, колясками и детьми, то это уже не экономия, а мучение.

Попасть в маленький городок труднее. Нужно либо заказывать трансфер из отеля, либо брать такси. С тарифами и правилами вызова тоже стоит ознакомиться заблаговременно. Поговорите с пассажирами, ожидающими на стоянке такси. Может, кто-то едет в вашу сторону - вскладчину добраться будет дешевле.

Ошибки с отелем

Хотели сэкономить на отдыхе - получилось как всегда. Почему так выходит? Домик у моря.​ Чем вилла отличается от апартаментов и номера в отеле?
Еще одна распространенная ошибка - неправильный выбор места проживания в отпуске. Пытаясь сэкономить, некоторые путешественники выбирают самое дешевое жилье. В итоге им приходится жить в грязном номере, с шумными соседями или даже без горячей воды. Либо жилье расположено так далеко от моря (города, центра), что траты на автобус или такси превысят стоимость проживания в отеле. При этом в дешевых отелях зачастую нет ни завтраков, ни ужинов, поэтому приходится питаться в кафе, что вдвойне увеличивает расходы на поездку.

Что делать? Чтобы хорошо понимать, куда вы едете, мало изучить профиль отеля или апартаментов на сайте бронирования. Мы советуем поискать «живые» фото и видео на различных ресурсах в Интернете, где путешественники оставляют отзывы. Если у вас есть вопросы, напишите людям, которые уже отдыхали в этом отеле. Так вы сможете проверить, соответствуют ли заявленные услуги действительности. Также в Интернете можно найти виртуальный тур по интересующему вас отелю. И обязательно «прогуляйтесь» по хештегу и геолокации отеля в «Инстаграме»: реальные фото из соцсетей - один из лучших источников информации. Вопрос с питанием, если услуги общепита слишком дороги, решается с помощью гипермаркетов. В маленьких магазинчиках рядом с отелем все намного дороже.

Ошибки со страховкой

Хотели сэкономить на отдыхе - получилось как всегда. Почему так выходит? Сам себе турфирма. Как не переплачивать и самостоятельно спланировать отдых
В числе подводных камней и страховка. Туроператоры оформляют ее по умолчанию, а путешествующие самостоятельно часто игнорируют этот вопрос, желая сэкономить. Страховка необходима для получения визы, но если туристу выдали долгосрочную визу или он едет в безвизовую страну, то может пренебречь страховкой или просто о ней забыть.

Однако если за границей вам понадобится медицинская помощь, но у вас не будет страхового полиса, даже минимальный осмотр у врача может обойтись в кругленькую сумму, не говоря уже о полноценном лечении.

Елена ТРЕГУБОВА, Ирина ПЕТРЕНКО

 
 
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«АиФ» рассказывает об ошибках, которые часто совершают путешественники, желающие сэкономить, но в итоге переплачивающие.
 
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