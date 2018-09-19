Хотели сэкономить на отдыхе - получилось как всегда. Почему так выходит?

В сентябре началась вторая волна отпусков. Кому-то нравится отдыхать именно в бархатный сезон, а кто-то хочет подобрать бюджетный вариант отдыха, ведь в это время цены существенно ниже. «АиФ» рассказывает об ошибках, которые часто совершают путешественники, желающие сэкономить, но в итоге переплачивающие.

Ошибки с перелетом









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Что делать? Внимательно изучать багажную политику авиакомпании - разрешенный вес и габариты багажа, какую сумку можно взять с собой в салон, а какую придется сдать в багаж. Напомним, хорошо известный белорусам перевозчик Ryanair ввел новые правила, по которым в самолет можно проносить небольшую кладь размером 40х20х25 см. А сумка, которая ранее считалась ручной кладью, теперь багаж. Если ваш чемодан тяжелее разрешенного минимума, лучше сразу доплатить за лишние килограммы на сайте авиаперевозчика, в аэропорту эта услуга будет стоить в 2-3 раза дороже. То же самое касается регистрации на рейс: в аэропорту у многих лоукостеров она платная, поэтому зарегистрируйтесь на рейс заранее - через Интернет. Также некоторые авиаперевозчики запрещают бесплатный провоз товаров, купленных в дьюти-фри. Следует помнить, что на рейсах лоукостеров еда и напитки платные.

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Ознакомьтесь заранее с транспортным сообщением в аэропорту. Как правило, в большие города ходят рейсовые автобусы. Однако если вы едете группой или семьей из 3-4 человек, то стоимость поездки на группу чаще всего будет больше стоимости поездки на такси. Более того, от остановки общественного транспорта до отеля обычно нужно еще добираться, и если вы нагружены чемоданами, колясками и детьми, то это уже не экономия, а мучение.

Попасть в маленький городок труднее. Нужно либо заказывать трансфер из отеля, либо брать такси. С тарифами и правилами вызова тоже стоит ознакомиться заблаговременно. Поговорите с пассажирами, ожидающими на стоянке такси. Может, кто-то едет в вашу сторону - вскладчину добраться будет дешевле.

Ошибки с отелем

Что делать? Чтобы хорошо понимать, куда вы едете, мало изучить профиль отеля или апартаментов на сайте бронирования. Мы советуем поискать «живые» фото и видео на различных ресурсах в Интернете, где путешественники оставляют отзывы. Если у вас есть вопросы, напишите людям, которые уже отдыхали в этом отеле. Так вы сможете проверить, соответствуют ли заявленные услуги действительности. Также в Интернете можно найти виртуальный тур по интересующему вас отелю. И обязательно «прогуляйтесь» по хештегу и геолокации отеля в «Инстаграме»: реальные фото из соцсетей - один из лучших источников информации. Вопрос с питанием, если услуги общепита слишком дороги, решается с помощью гипермаркетов. В маленьких магазинчиках рядом с отелем все намного дороже.

Ошибки со страховкой

Однако если за границей вам понадобится медицинская помощь, но у вас не будет страхового полиса, даже минимальный осмотр у врача может обойтись в кругленькую сумму, не говоря уже о полноценном лечении.

Елена ТРЕГУБОВА, Ирина ПЕТРЕНКО