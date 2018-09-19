"У нас во дворе и подвалах - фонтан!" Жители Смиловичей жалуются на канализацию

«Вот сейчас, в то время, как я пишу письмо, стоки из канализационного колодца, расположенного на углу дома, уже подбираются к дверям подъезда».Такое сообщение пришло на почту редакции от жителей многоквартирного дом 36 по улице Максима Горького в Смиловичах. Сообщается, что канализационные стоки во дворе и подвалах собираются со всего квартала, ЖКХ не успевает откачивать. В доказательство жители прислали видео, на котором видно, как канализационные стоки бьют из колодца.



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Выяснилось, что проблема эта хроническая и жильцы с ней периодически сталкиваются с момента ввода ввода дома в эксплуатацию в 2010 году. Жители дома рассказали, что канализационно-насосная станция (КНС), которая обслуживает целый квартал, с момента ввода не выполняет свои функции, насосы не справляются, выходят из строя. Станция стоит на балансе Червенского ЖКХ, однако по убеждению обратившихся жителей, ее обслуживание фактически не проводится.





— Насосы часто не работают, очистка колодца ассенизатором ситуацию не исправляет, — говорят люди. — По этой причине наши внутридомовые колодцы постоянно заполнены отходами нашего дома и ближайших многоэтажек. Жильцов первых этажей и подвал регулярно подтапливает продуктами жизнедеятельности со всего квартала. ЖКХ в данном случае ограничивается только разовыми откачками канализации, а не ремонтом КНС. Они не забывают и обвинять нас в неправильной эксплуатации сетей, вроде того, что мы, жильцы, сами виноваты, бросая мусор. Нас «кормили» обещаниями, мол есть Программа, планируется реконструкция основных канализационных сетей, строительство новых сооружений в поселке, а заодно и проблемной КНС. Однако ничего этого не происходит уже какой год.





Терпение жителей многоэтажки лопнуло после того как в течение последней недели их подтапливало несколько раз. ЖКХ пытается бороться с проблемой, откачивая ассенизационными машинами:

— Вчера 12 машин вывезли, но это не на долго, сегодня уже опять откачивали. Эту проблему нужно решить и как можно быстрее. Ответы в стиле «принимаются меры» мы уже слышали неоднократно. Хотелось бы увидеть конкретное решение проблемы.