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"У нас во дворе и подвалах - фонтан!" Жители Смиловичей жалуются на канализацию
«Вот сейчас, в то время, как я пишу письмо, стоки из канализационного колодца, расположенного на углу дома, уже подбираются к дверям подъезда».Такое сообщение пришло на почту редакции от жителей многоквартирного дом 36 по улице Максима Горького в Смиловичах. Сообщается, что канализационные стоки во дворе и подвалах собираются со всего квартала, ЖКХ не успевает откачивать. В доказательство жители прислали видео, на котором видно, как канализационные стоки бьют из колодца.
Выяснилось, что проблема эта хроническая и жильцы с ней периодически сталкиваются с момента ввода ввода дома в эксплуатацию в 2010 году. Жители дома рассказали, что канализационно-насосная станция (КНС), которая обслуживает целый квартал, с момента ввода не выполняет свои функции, насосы не справляются, выходят из строя. Станция стоит на балансе Червенского ЖКХ, однако по убеждению обратившихся жителей, ее обслуживание фактически не проводится.
Терпение жителей многоэтажки лопнуло после того как в течение последней недели их подтапливало несколько раз. ЖКХ пытается бороться с проблемой, откачивая ассенизационными машинами:
— Вчера 12 машин вывезли, но это не на долго, сегодня уже опять откачивали. Эту проблему нужно решить и как можно быстрее. Ответы в стиле «принимаются меры» мы уже слышали неоднократно. Хотелось бы увидеть конкретное решение проблемы.
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"Вот сейчас, в то время, как я пишу письмо, стоки из канализационного колодца уже подбираются к дверям подъезда."
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