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"Макс Корж, ты чертов гангстер". Посмотрите, как проходят концерты рэпера из Лунинца в США

20.09.2018 14:06 — Разное | Tut.by  
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Самый популярный белорусский рэпер Макс Корж сейчас катается по США с концертами. Он уже отыграл сольники в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, впереди — Нью-Йорк и Торонто.

Как пишет жена Максима Татьяна, по Америке белорус с командой, женой и дочкой (всего 9 взрослых и 5-летний ребенок) передвигаются на двух автомобилях, за рулем одного из них — сам артист.

— Это какой-то сумасшедший трип по Калифорнии (пока еще по Калифорнии). Поедание бананов килограммами, кола из стекла размером 0.5, по 10 часов в машине, каждый день смена дома, — рассказывает о времени между концертами Татьяна Корж.

Оператор концертных роликов и клипов Коржа, молодой белорус Андрей Светлов максимально быстро (с учетов дороги и переездов) монтирует видео с концертов. Вот минутный отчет из Лос-Анджелеса. Среди посетителей, судя по ролику, — не только эмигранты из СНГ. Кто-то из гостей принес на концерт белорусский флаг.

Следующий ролик уже из Сан-Франциско. В целом американские концерты Коржа проходят по вполне привычному для артиста сценарию: зал заряжен, люди слэмятся, артист прыгает в толпу. «Макс Корж, ты чертов гангстер», — говорит по-английски один из посетителей.

Впереди у белоруса еще два концерта в крупных американских городах. 22 сентября он выступит на площадке PlayStation Theater в Нью-Йорке (вместимость — 2150 человек). Билеты — от 45 до 55 долларов. Через неделю после Нью-Йорка он заедет в Торонто (Phoenix Concert Theatre, вместимость — 1350 человек). Билеты — от 35 до 75 долларов.

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Напомним, 15 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника есть возможность получить парный билет на матч БАТЭ с греческим ПАОКом (4 октября, 22.00). Счастливчику достанутся билеты бесплатно. Победитель будет объявлен 21 сентября.


 
Теги: Минск
 
 
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Самый популярный белорусский рэпер Макс Корж сейчас с концертами в США. Он уже отыграл сольники в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, впереди - Нью-Йорк и Торонто.
 
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