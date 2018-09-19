"Макс Корж, ты чертов гангстер". Посмотрите, как проходят концерты рэпера из Лунинца в США

Самый популярный белорусский рэпер Макс Корж сейчас катается по США с концертами. Он уже отыграл сольники в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, впереди — Нью-Йорк и Торонто.

Как пишет жена Максима Татьяна, по Америке белорус с командой, женой и дочкой (всего 9 взрослых и 5-летний ребенок) передвигаются на двух автомобилях, за рулем одного из них — сам артист.

— Это какой-то сумасшедший трип по Калифорнии (пока еще по Калифорнии). Поедание бананов килограммами, кола из стекла размером 0.5, по 10 часов в машине, каждый день смена дома, — рассказывает о времени между концертами Татьяна Корж.

Оператор концертных роликов и клипов Коржа, молодой белорус Андрей Светлов максимально быстро (с учетов дороги и переездов) монтирует видео с концертов. Вот минутный отчет из Лос-Анджелеса. Среди посетителей, судя по ролику, — не только эмигранты из СНГ. Кто-то из гостей принес на концерт белорусский флаг.

Следующий ролик уже из Сан-Франциско. В целом американские концерты Коржа проходят по вполне привычному для артиста сценарию: зал заряжен, люди слэмятся, артист прыгает в толпу. «Макс Корж, ты чертов гангстер», — говорит по-английски один из посетителей.

Впереди у белоруса еще два концерта в крупных американских городах. 22 сентября он выступит на площадке PlayStation Theater в Нью-Йорке (вместимость — 2150 человек). Билеты — от 45 до 55 долларов. Через неделю после Нью-Йорка он заедет в Торонто (Phoenix Concert Theatre, вместимость — 1350 человек). Билеты — от 35 до 75 долларов.



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