Информацию подтвердили сотрудники «Белэнергосетьпроект». Известно, что в кабинете Короткевича прошел обыск, пишет "Наша нива".





Следственный комитет и другие силовики пока не прокомментировали, кто из них задержал директора, и в чем его обвиняют.





«Белэнергосетьпроект» занимается проектированием линий энергаперадач и электрооборудования, соответствующей научно-исследовательской деятельностью.





На предприятии разрабатывали проектную документацию по комплексу противоаварийной автоматики АЭС в Островце.



