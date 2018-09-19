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Силовики задержали директора "Белэнергосетьпроект"
Директор "Белэнергосетьпроект" Андрей Короткевич был задержан 18 сентября на рабочем месте.
Информацию подтвердили сотрудники «Белэнергосетьпроект». Известно, что в кабинете Короткевича прошел обыск, пишет "Наша нива".
Следственный комитет и другие силовики пока не прокомментировали, кто из них задержал директора, и в чем его обвиняют.
«Белэнергосетьпроект» занимается проектированием линий энергаперадач и электрооборудования, соответствующей научно-исследовательской деятельностью.
На предприятии разрабатывали проектную документацию по комплексу противоаварийной автоматики АЭС в Островце.
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Директор "Белэнергосетьпроект" Андрей Короткевич был задержан 18 сентября на рабочем месте.
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