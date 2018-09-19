Путин и Лукашенко обсудят в Сочи евразийскую интеграцию и мировые вопросы

Президент России Владимир Путин в пятницу, 21 сентября, в Сочи встретится с главой Беларуси Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.

«21 сентября в Сочи Владимир Путин встретится с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко, который будет находиться в России с рабочим визитом», – отмечается в сообщении.

В ходе переговоров главы двух стран обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, перспективы продвижения евразийской интеграции, актуальные международные проблемы, добавили в пресс-службе.