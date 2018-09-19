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Путин и Лукашенко обсудят в Сочи евразийскую интеграцию и мировые вопросы

20.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент России Владимир Путин в пятницу, 21 сентября, в Сочи встретится с главой Беларуси Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.

«21 сентября в Сочи Владимир Путин встретится с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко, который будет находиться в России с рабочим визитом», – отмечается в сообщении.

В ходе переговоров главы двух стран обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, перспективы продвижения евразийской интеграции, актуальные международные проблемы, добавили в пресс-службе.

Напомним, 22 августа Путин и Лукашенко также провели встречу в Сочи. Главы государств обсудили ряд тем.



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Встреча глав двух государств пройдет в пятницу, 21 сентября. Президент Беларуси будет находиться в России с рабочим визитом.
 
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