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Путин и Лукашенко обсудят в Сочи евразийскую интеграцию и мировые вопросы
20.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин в пятницу, 21 сентября, в Сочи встретится с главой Беларуси Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.
«21 сентября в Сочи Владимир Путин встретится с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко, который будет находиться в России с рабочим визитом», – отмечается в сообщении.
В ходе переговоров главы двух стран обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, перспективы продвижения евразийской интеграции, актуальные международные проблемы, добавили в пресс-службе.
Напомним, 22 августа Путин и Лукашенко также провели
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Встреча глав двух государств пройдет в пятницу, 21 сентября. Президент Беларуси будет находиться в России с рабочим визитом.
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