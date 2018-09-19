Долг предприятий Таджикистана достиг двух годовых бюджетов страны

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сообщили «Азия-Плюс» в агентстве по статистике при президенте РТ.При этом общий размер долговых обязательств перед этими предприятиями (дебиторская задолженность) составил всего чуть более 17,3 млрд. сомони (около $2 млрд), передаетДоля убыточных средних и крупных предприятий страны от их общей численности составляет почти 30%.Сравнительно большое количество убыточных предприятий зафиксировано в обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте, связи.Самом крупными должниками в Таджикистане являются государственные предприятия, среди которых особо выделяется «Барки Точик».По данным Минэнерго, общая задолженность «Барки Точик», с учетом кредитных инвестиционных соглашений, на начало второго полугодия этого года превысила 15 миллиардов сомони ($1,6 млрд.) Данная сумма равна 23% прошлогоднего ВВП Таджикистана, отмечается в статье.По данным Всемирного банка, в рамках механизмов перекредитования правительство передает госпредприятиям кредит, полученный от международных финансовых институтов, с процентной ставкой в диапазоне 3-6%, что значительно ниже стоимости коммерческого кредита.Такие субкредиты регулярно получают «Барки точик», «Таджиктрансгаз» и другие.Также госпредприятия получают прямые бюджетные займы, которые, по мнению экономистов Всемирного банка, «искажают фискальное пространство».- говорится в последнем докладе Всемирного банка об экономике Таджикистана.