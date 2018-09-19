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Долг предприятий Таджикистана достиг двух годовых бюджетов страны

20.09.2018 17:44 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Задолженности средних и крупных предприятий Таджикистана за один год выросли почти на $1,8 млрд. На начало второй половины этого года общая задолженность таких предприятий достигла почти 5 млрд долларов.

«На 1 июля текущего года суммарная задолженность предприятий (без учета предприятий малого бизнеса) по обязательствам составила 45 млрд. 727,1 млн. сомони (около $5 млрд), что на 16 млрд 855,5 млн сомони (около $2 млрд) больше, чем на 1 июля 2017 года», - сообщили «Азия-Плюс» в агентстве по статистике при президенте РТ.

При этом общий размер долговых обязательств перед этими предприятиями (дебиторская задолженность) составил всего чуть более 17,3 млрд. сомони (около $2 млрд), передает ca-news.org.

Доля убыточных средних и крупных предприятий страны от их общей численности составляет почти 30%.

Сравнительно большое количество убыточных предприятий зафиксировано в обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте, связи.

Самом крупными должниками в Таджикистане являются государственные предприятия, среди которых особо выделяется «Барки Точик».

По данным Минэнерго, общая задолженность «Барки Точик», с учетом кредитных инвестиционных соглашений, на начало второго полугодия этого года превысила 15 миллиардов сомони ($1,6 млрд.) Данная сумма равна 23% прошлогоднего ВВП Таджикистана, отмечается в статье.

По данным Всемирного банка, в рамках механизмов перекредитования правительство передает госпредприятиям кредит, полученный от международных финансовых институтов, с процентной ставкой в диапазоне 3-6%, что значительно ниже стоимости коммерческого кредита.

Такие субкредиты регулярно получают «Барки точик», «Таджиктрансгаз» и другие.

Также госпредприятия получают прямые бюджетные займы, которые, по мнению экономистов Всемирного банка, «искажают фискальное пространство».

«Правительство практикует предоставление краткосрочных кредитов из государственного бюджета крупным государственным предприятиям под конкретные проекты по субсидированной процентной ставке (как правило, около 10%)», - говорится в последнем докладе Всемирного банка об экономике Таджикистана.

 
 
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Задолженности средних и крупных предприятий Таджикистана за один год выросли почти на $1,8 млрд.
 
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