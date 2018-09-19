Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч выездной серии в Континентальной хоккейной лиге. Соперник подопечных Горди Дуайера — череповецкая «Северсталь».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После неудачного старта минчане неожиданно обыграли в гостях ярославский «Локомотив». Соперник имел большое преимущество, но выдающийся матч провел Михаил Карнаухов, отразивший 44 из 45 бросков.

Накакуне встречи клуб решил расторгнуть контракт с Бо Беннеттом, который не вернулся вовремя после похорон друга.

Что касается «Северстали», то клуб из Череповца лишился в межсезонье своих лидеров вратаря Юлиуса Гудачек и нападающего Дмитрия Кагарлицкого. Пока что команда балансирует на границе плей-офф, чаще проигрывая, чем побеждая.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, Буйницкий — Хауден (А) — Пулккинен; Осипов — Хенкель, С. Костицын (К) — Ковыршин — Степанов; Лисовец — Знахаренко, А. Костицын (А) — Китаров — Казионов; Дроздов — Волков — Парфеевец; Евенко, Литвинов.

«Северсталь»: Фурх (Артамкин); Кулда — Лекомцев (А), Эштон — Бойчак — Странски; Корнеев — Васильев, Вовченко — Трубачев (А) — Гераськин; Веревкин — Кудако, Рыбин (К) — Яшин — Бумагин; Малевич — Сычушкин, Монахов — Карлин — Захарчук.

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