В центре Минска 22 сентября ограничат движение

В субботу в Минске на участке улицы Ленина от проспекта Независимости до улицы Кирова временно ограничат движение транспорта.

Как этот день в столице пройдет велопробег, который начнется от улицы Ленина в 21.00. Велосипедисты поедут по проспекту Независимости до Национальной библиотеки. Как информирует БЕЛТА , там же, на улице Ленина, в субботу пройдет мероприятие, посвященное Европейской неделе мобильности и городской экологической акции "День без автомобиля".

ГАИ ограничит движение на данном участке улицы Ленина с 6 до 24 часов в обоих направлениях. Объезжать предлагают по улице Энгельса и других прилегающих улицах.