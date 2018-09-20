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В центре Минска 22 сентября ограничат движение
В субботу в Минске на участке улицы Ленина от проспекта Независимости до улицы Кирова временно ограничат движение транспорта.
Как этот день в столице пройдет велопробег, который начнется от улицы Ленина в 21.00. Велосипедисты поедут по проспекту Независимости до Национальной библиотеки. Как информирует
ГАИ ограничит движение на данном участке улицы Ленина с 6 до 24 часов в обоих направлениях. Объезжать предлагают по улице Энгельса и других прилегающих улицах.
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В субботу в Минске на участке улицы Ленина от проспекта Независимости до улицы Кирова временно ограничат движение транспорта.
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