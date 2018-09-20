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На перекрестке ул. Московская и Партизанский пр. не работает светофор, зато есть регулировщик

21.09.2018 15:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Движение затруднено во всех направления, просто учитывайте данную информацию и старайтесь планировать свой маршрут заранее. О том, что подобное будет происходить сегодня, заранее не сообщалось.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59032.php

На перекрестке ул. Московская и Партизанский пр. не работает светофор, зато есть регулировщик

Для желающих узнать текущую обстановку на перекрёстке можем посоветовать воспользоваться Web-камерой интернет-провайдера Элнет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59032.php

На перекрестке ул. Московская и Партизанский пр. не работает светофор, зато есть регулировщик

На перекрёстке идут работы по обустройству дополнительной полосы для поворота с Партизанского проспекта на Московскую направо. В связи с этим отключен светофор.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59032.php

На перекрестке ул. Московская и Партизанский пр. не работает светофор, зато есть регулировщик

Хороший повод и для пешеходов и для водителей освежить в памяти сигналы регулировщика.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59032.php

На перекрестке ул. Московская и Партизанский пр. не работает светофор, зато есть регулировщик


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59032.php

На перекрестке ул. Московская и Партизанский пр. не работает светофор, зато есть регулировщик

 
 
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Движение затруднено во всех направления, просто учитывайте данную информацию и старайтесь планировать свой маршрут заранее. О том, что подобное будет происходить...
 
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