На перекрестке ул. Московская и Партизанский пр. не работает светофор, зато есть регулировщик

Движение затруднено во всех направления, просто учитывайте данную информацию и старайтесь планировать свой маршрут заранее. О том, что подобное будет происходить сегодня, заранее не сообщалось.



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Для желающих узнать текущую обстановку на перекрёстке можем посоветовать воспользоваться Web-камерой интернет-провайдера Элнет .



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На перекрёстке идут работы по обустройству дополнительной полосы для поворота с Партизанского проспекта на Московскую направо. В связи с этим отключен светофор.



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Хороший повод и для пешеходов и для водителей освежить в памяти сигналы регулировщика.



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