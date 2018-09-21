"А как же Галкин?": Пугачева показала нового молодого фаворита



Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Вот и на сей раз общественность сильно возбудилась, когда увидела новый снимок в аккаунтев социальной сети Instagram. Примадонну сфотографировали вместе с молодым режиссером. В кадре 69-летняя артистка обнимает мужчину за плечи.– посоветовала Пугачева.На днях состоялась премьера картины, куда неожиданно для многих представителей СМИ пожаловала Примадонна. Певица оказалась в самом центре, даже оттеснив на второй план скандально известную телеведущую Ксению Собчак, которая "взорвала" новостные ленты сообщением о второй беременности.Поклонники потерялись в догадках, почему Пугачева пришла на просмотр ленты не очень известного режиссера, ведь обычно артистка не ходит в кино. Опубликовав фото с Горчилиным, Примадонна подлила масла в огонь. Своими предположениями фанаты поделились в комментариях к публикации.– высказались пользователи Сети.