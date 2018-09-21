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«Чтобы люди могли дышать чистым воздухом»: День без автомобиля в Минске

21.09.2018 23:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минск 22 сентября присоединится к всемирной акции «День без автомобиля». Жителей города призывают пересесть на общественный транспорт или велосипеды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Чтобы люди могли дышать чистым воздухом»: День без автомобиля в Минске

22 сентября участок улицы Ленина будет полностью закрыт для автомобилей. Центр города станет центром экологического праздника. Десятки мероприятий пройдут во всех районах столицы. Корреспондент Вадим Смоляк выяснил, почему завтра лучше отказаться от автомобиля.

«Чтобы люди могли дышать чистым воздухом»: День без автомобиля в Минске

Подробности в видеоматериале.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск 22 сентября присоединится к всемирной акции «День без автомобиля». Жителей города призывают пересесть на общественный транспорт или...
 
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