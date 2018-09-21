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В Минске задержали серийного карманника
Новости Беларуси. О краже кошелька в Центральное РУВД обратилась местная жительница, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В ходе розыска сотрудники милиции установили личность гражданина, который совершил данное правонарушение. Им оказался ранее неоднократно судимый неработающий 35-летний минчанин.
Елена Свиридова, официальный представитель Центрального РУВД:
Также установлена причастность данного мужчины к совершению серии аналогичных краж на территории других районов.
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Новости Беларуси. О краже кошелька в Центральное РУВД обратилась местная жительница, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В ходе розыска...
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