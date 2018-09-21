Недорогие и уютные Скориничи. Замечательные дома белорусов

Сегодня в фотопроекте — замечательные дома деревни Скориничи. Деревенька была крошечной — пока в ней не стали активно строиться минчане, мечтавшие уехать из каменных джунглей. Теперь она состоит из небольшой «старой» деревни и строящихся новых Скориничей.









Дорогих домов в деревне — по пальцам одной руки перечесть. Большинство симпатичных — бюджетные. Как, например, этот удачно отреставрированный домик.









Пара деревянных домов смотрит в поля. Их поставили под крышу, вставили окна. Но сейчас вокруг — некошеная трава. Видимо, у хозяев перерыв на сбор средств, чтобы достроить усадьбы.





Большой дом порадовал удачным цветовым сочетанием. Будто не в Беларуси стоит, а где-нибудь в Греции.





Хорошие проекты из девяностых-двухтысячных тоже есть в Скориничах. Например, это симпатичный замок.





И более свежие вариации на тему фасадов в кирпиче тоже привлекают внимание.

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Новая застройка еще оформляется. Несколько домов обещают стать украшением деревни.





























Сколько стоит поселиться?

Хаты под снос на 24−25 сотках в старой части деревни хотят продать за 47, а то и 52 тысячи долларов. И это самые дешевые сейчас предложения в Скориничах.

За 60 тысяч выставлен простой дом из силикатного кирпича на 9 сотках. Без отделки, подведено только электричество.

За 99 тысяч предлагают приобрести половину двухквартирного таунхауса. Площадь — больше 300 квадратных метров, плюс целых два гаража к нему. «Все коммуникации (электричество, газ, вода, канализация) введены в дом. Стены — керамзитобетон плюс утеплитель. Внутри и снаружи оштукатурен. Свободная планировка», — рекламирует продавец.

Один из попавших в наш обзор краснокирпичных коттеджей выставлен за 122 тысячи долларов. Он стоит на 20 сотках земли. Интерьеры дома винтажные, на участке есть пруд и баня. Все коммуникации и газ в доме тоже есть.

Обжитый двухэтажный коттедж со всеми коммуникациями, двумя санузлами, гаражом на 3 авто на участке в 17 соток предлагают за 169 тысяч. Продают вместе с мебелью и техникой.

Современный коттедж площадью 350 квадратных метров, в котором начали, но не завершили отделку, выставлен за 199 тысяч долларов. И это на данный момент самое дорогое предложение в Скориничах.