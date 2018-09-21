ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Недорогие и уютные Скориничи. Замечательные дома белорусов

22.09.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в фотопроекте — замечательные дома деревни Скориничи. Деревенька была крошечной — пока в ней не стали активно строиться минчане, мечтавшие уехать из каменных джунглей. Теперь она состоит из небольшой «старой» деревни и строящихся новых Скориничей.



Дорогих домов в деревне — по пальцам одной руки перечесть. Большинство симпатичных — бюджетные. Как, например, этот удачно отреставрированный домик.



Пара деревянных домов смотрит в поля. Их поставили под крышу, вставили окна. Но сейчас вокруг — некошеная трава. Видимо, у хозяев перерыв на сбор средств, чтобы достроить усадьбы.


Большой дом порадовал удачным цветовым сочетанием. Будто не в Беларуси стоит, а где-нибудь в Греции.


Хорошие проекты из девяностых-двухтысячных тоже есть в Скориничах. Например, это симпатичный замок.


И более свежие вариации на тему фасадов в кирпиче тоже привлекают внимание.

​​


Новая застройка еще оформляется. Несколько домов обещают стать украшением деревни.








Сколько стоит поселиться?

Хаты под снос на 24−25 сотках в старой части деревни хотят продать за 47, а то и 52 тысячи долларов. И это самые дешевые сейчас предложения в Скориничах.

За 60 тысяч выставлен простой дом из силикатного кирпича на 9 сотках. Без отделки, подведено только электричество.

За 99 тысяч предлагают приобрести половину двухквартирного таунхауса. Площадь — больше 300 квадратных метров, плюс целых два гаража к нему. «Все коммуникации (электричество, газ, вода, канализация) введены в дом. Стены — керамзитобетон плюс утеплитель. Внутри и снаружи оштукатурен. Свободная планировка», — рекламирует продавец.

Один из попавших в наш обзор краснокирпичных коттеджей выставлен за 122 тысячи долларов. Он стоит на 20 сотках земли. Интерьеры дома винтажные, на участке есть пруд и баня. Все коммуникации и газ в доме тоже есть.

Обжитый двухэтажный коттедж со всеми коммуникациями, двумя санузлами, гаражом на 3 авто на участке в 17 соток предлагают за 169 тысяч. Продают вместе с мебелью и техникой.

Современный коттедж площадью 350 квадратных метров, в котором начали, но не завершили отделку, выставлен за 199 тысяч долларов. И это на данный момент самое дорогое предложение в Скориничах.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Деревня выглядит многообещающе - она еще активно застраивается.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Мы любим друг друга, но не спим вместе". Почему люди отказываются от секса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2018
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика