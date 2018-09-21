Единый день информирования в ГЛХУ «Быховский лесхоз»

В единый день информирования информационно-пропагандистская группа во главе с председателем райисполкома Дмитрием Мартиновичем провела встречу с трудовым коллективом ГЛХУ «Быховский лесхоз».

ЖКХ, итоги социально-экономического развития района в первом полугодии, предупреждение пожаров и гибели на них людей, работа с несовершеннолетними – главные вопросы повестки дня.

Главный специалист отдела ЖКХ райисполкома Наталья Горбачева, в частности, рассказала о программе капитального ремонта жилфонда на 2019-2023 годы, которая предусматривает обновление почти 40 тысяч квадратных метров домов.

Еще одна злободневная тема — доступ к системе центрального водоснабжения. Им охвачено чуть более 75% населения района. С целью улучшения качества питьевой воды до 2025 года планируется ввести в эксплуатацию 10 станций обезжелезивания. В первую очередь это коснется населенных пунктов с высокой плотностью населения: агрогородков Неряж, Смолица, Чечевичи, Черный Бор, Обидовичи, Поляниновичи, а также деревень Воронино, Нижняя Тощица, Холстово и Таймоново.

Речь шла также о теплоснабжении, автоматизированной информационной системе АИС «Расчет-ЖКУ», наведении порядка на земле и благоустройстве.

Начальник отдела экономики райисполкома Алексей Малашенко говорил, в основном, об успехах. Высокие темпы роста по производству промышленной продукции достигнуты в ОАО «Быховский КОСЗ», ОАО «Торфопредприятие «Днепровское», УПКП «Быховрайводоканал», филиал «Белмит» ЗАО «Серволюкс Агро» и УКП «Жилкомхоз».

За январь-июль 2018 года экспорт товаров составил более 6 млн. долларов США, а основными предприятиями, экспортирующими продукцию, являются ООО «Современные овощные технологии», ОАО «Быховский КОСЗ» и ГЛХУ «Быховский лесхоз». Основным торговым партнером является Российская Федерация.

Примечательно, что за восемь месяцев открыто 22 торговых объекта. Среди них фирменные магазины «Марко», AMI, «Бензоленд», продовольственный магазин «Скидочка».

Начальник РОЧС Дмитрий Красноперов напомнил: с наступлением холодов, как правило, создается пожароопасная обстановка. Это связано с тем, что жители, например, частных домов начинают пользоваться печным отоплением, заблаговременно не подготовленным к эксплуатации. Некоторые люди используют также самодельные электронагревательные приборы. «Нужно учиться беречь самих себя», — напомнил руководитель быховских спасателей.

Начальник штаба ОВД райисполкома Руслан Москалевич отметил, что в нашей стране увеличилось количество выявленных преступлений против половой неприкосновенности детей. Поэтому правоохранители уделяют особое внимание профилактической работе в этом направлении.

Во время встречи работники ГЛХУ “Быховский лесхоз” задавали членам информационно-пропагандистской группы волнующие их вопросы: интересовались состоянием дорог в городе, дорожной разметкой.

В завершение встречи Дмитрий Мартинович поздравил лесоводов с прошедшим профессиональным праздником, пожелав им здоровья и успехов в труде.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.