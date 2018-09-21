Проект развития Белорусско-Российского университета в Могилеве одобрен

Проект Союзного государства России и Беларуси о развитии образовательной и научной деятельности Белорусско-Российского университета в Могилеве одобрен правительством России, сообщает РИА «Новости» .

Ожидается, что этот проект будет способствовать повышению качества подготовки инженерных кадров, а научные исследования на основе инновационных технологий будут проводиться эффективнее. Кроме того, будут использованы инновационные технологии и усовершенствована материально-техническая база учебного заведения.

Проект должен быть реализован до 2020 года. Финансировать его из своего бюджета будет Союзное государство.

Добавим, Белорусско-Российский университет – государственное учреждение высшего профессионального образования, которое было создано в рамках договора о создании Союзного государства и в соответствии с соглашением между Россией и Беларусью об условиях учреждения и деятельности этого учебного заведения от 19 января 2001 года.

Главная цель университета – создать наиболее благоприятные условия для взаимодействия и развития образования и культур народов двух стран.