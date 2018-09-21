ТИХОВОЛЯ. Повстречались две Татьяны

Хорошо, когда выбираешь профессию по душе. Но когда находишь коллегу-единомышленника, это удача вдвойне. Такая удача, умноженная на два, улыбнулась работникам Тиховольского сельского филиала-клуба.

Для заведующей Татьяны Казакевич клуб – второй дом. Она не представляет себе другого места работы. С детства ей нравилось петь с сестрой. Отец был баянистом-самоучкой. Когда он играл на любимом инструменте, они, маленькие артистки, взбирались на импровизированную сцену из стульев и пели. Это были первые выступления перед публикой будущего работника культуры.



В школе еще больше девочка приобщилась к сценическому искусству: с первого класса – она участница кружков сольного пения и чтецов, что работали при клубе. Татьяна всегда мечтала связать свою жизнь с профессией, несущей людям радость и хорошее настроение. Хотя было время, признается Татьяна Николаевна, что почему-то захотела стать библиотекарем. При учебно-производственном комбинате даже училась библиотечному делу два года, позже окончила библиотечный техникум. Но любовь к сцене, к организации массовых мероприятий оказались сильнее, и она вернулась к любимому делу. И вот уже тридцать лет она – работник культуры.

Двадцать восемь лет стажа за плечами ее коллеги и единомышленника Татьяны Янюк, которая является художественным руководителем.







Она тоже сначала выбрала профессию, совсем не связанную со сценой. Отучившись на бухгалтера в Ошмянском сельскохозяйственном техникуме, трудилась некоторое время по специальности. А потом решила поменять профессию – и не ошиблась.

Пятнадцать лет коллеги, две Татьяны Николаевны, трудятся в тесном тандеме, понимая друг друга с полуслова, с полувзгляда. Они организовывают массовые мероприятия, праздники, «огоньки», дни отдыха, семейного торжества, корпоративы, своим энтузиазмом и энергией заряжая других. При клубе организована работа 5 кружков: сольного пения, художественного чтения, женский клуб «Молодые душой», детское любительское объединение «Затейник».

У коллег много планов и интересных задумок. И они обязательно воплотят их в жизнь, потому что могут рассчитывать на поддержку активных сельчан.

Людмила БАЛЫШ.

Фото автора.