ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ТИХОВОЛЯ. Повстречались две Татьяны

22.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
Размер текста:
A
A
A

Хорошо, когда выбираешь профессию по душе. Но когда находишь коллегу-единомышленника, это удача вдвойне. Такая удача, умноженная на два, улыбнулась работникам Тиховольского сельского филиала-клуба.

Для заведующей Татьяны Казакевич клуб – второй дом. Она не представляет себе другого места работы. С детства ей нравилось петь с сестрой. Отец был баянистом-самоучкой. Когда он играл на любимом инструменте, они, маленькие артистки, взбирались на импровизированную сцену из стульев и пели. Это были первые выступления перед публикой будущего работника культуры.

ТИХОВОЛЯ. Повстречались две Татьяны

 
В школе еще больше девочка приобщилась к сценическому искусству: с первого класса – она участница кружков сольного пения и чтецов, что работали при клубе. Татьяна всегда мечтала связать свою жизнь с профессией, несущей людям радость и хорошее настроение. Хотя было время, признается Татьяна Николаевна, что почему-то захотела стать библиотекарем. При учебно-производственном комбинате даже училась библиотечному делу два года, позже окончила библиотечный техникум. Но любовь к сцене, к организации массовых мероприятий оказались сильнее, и она вернулась к любимому делу. И вот уже тридцать лет она – работник культуры.
Двадцать восемь лет стажа за плечами ее коллеги и единомышленника Татьяны Янюк, которая является художественным руководителем.

ТИХОВОЛЯ. Повстречались две Татьяны

 
Она тоже сначала выбрала профессию, совсем не связанную со сценой. Отучившись на бухгалтера в Ошмянском сельскохозяйственном техникуме, трудилась некоторое время по специальности. А потом решила поменять профессию – и не ошиблась.
Пятнадцать лет коллеги, две Татьяны Николаевны, трудятся в тесном тандеме, понимая друг друга с полуслова, с полувзгляда. Они организовывают массовые мероприятия, праздники, «огоньки», дни отдыха, семейного торжества, корпоративы, своим энтузиазмом и энергией заряжая других. При клубе организована работа 5 кружков: сольного пения, художественного чтения, женский клуб «Молодые душой», детское любительское объединение «Затейник».
У коллег много планов и интересных задумок. И они обязательно воплотят их в жизнь, потому что могут рассчитывать на поддержку активных сельчан.

 

Людмила БАЛЫШ.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хорошо, когда выбираешь профессию по душе. Но когда находишь коллегу-единомышленника, это удача вдвойне. Такая удача, умноженная на два, улыбнулась работникам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Карикатура дня. Беларусь вновь просит кредит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика