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Лукашенко: Россия и Беларусь в течение недели выработают план сельхозпоставок
22.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о договоренности с РФ в течение недели выработать план взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, сообщает
Он отметил, что у них «есть полное понимание». «Мы пришли к заключению, что буквально в течение недели будет выработан индикативный баланс, то есть план взаимных поставок сельхозпродукции», - сказал Лукашенко на совещании в Минске.
По его словам, на встрече в Сочи они обсудили один на один политическое взаимодействие двух стран, взаимоотношения в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), СНГ, ОДКБ и дальнейшего строительства
Лукашенко также сообщил, что страна в ближайшее время получит очередной кредитный транш в размере 200 миллионов долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития.
Путин и Лукашенко
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Белорусский президент назвал результативными переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, у них «есть полное понимание».
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