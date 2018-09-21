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Лукашенко: Россия и Беларусь в течение недели выработают план сельхозпоставок

22.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о договоренности с РФ в течение недели выработать план взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, сообщает БЕЛТА. Глава государства назвал переговоры результативными.

Он отметил, что у них «есть полное понимание». «Мы пришли к заключению, что буквально в течение недели будет выработан индикативный баланс, то есть план взаимных поставок сельхозпродукции», - сказал Лукашенко на совещании в Минске.

По его словам, на встрече в Сочи они обсудили один на один политическое взаимодействие двух стран, взаимоотношения в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), СНГ, ОДКБ и дальнейшего строительства Союзного государства. Также лидеры коснулись украинского кризиса. Белорусский президент отметил, что диалог прошел в очень позитивном ключе.

Лукашенко также сообщил, что страна в ближайшее время получит очередной кредитный транш в размере 200 миллионов долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития.

Путин и Лукашенко встретились в Сочи накануне. Главы государств говорили, в частности о сельском хозяйстве и энергетике. Белорусский лидер вручил Путину несколько коробок с надписью «Республика Беларусь», однако что внутри, неизвестно.



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Теги: Минск
 
 
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Белорусский президент назвал результативными переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, у них «есть полное понимание».
 
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