Лукашенко: Россия и Беларусь в течение недели выработают план сельхозпоставок

Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о договоренности с РФ в течение недели выработать план взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, сообщает БЕЛТА . Глава государства назвал переговоры результативными.

Он отметил, что у них «есть полное понимание». «Мы пришли к заключению, что буквально в течение недели будет выработан индикативный баланс, то есть план взаимных поставок сельхозпродукции», - сказал Лукашенко на совещании в Минске.

По его словам, на встрече в Сочи они обсудили один на один политическое взаимодействие двух стран, взаимоотношения в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), СНГ, ОДКБ и дальнейшего строительства Союзного государства . Также лидеры коснулись украинского кризиса. Белорусский президент отметил, что диалог прошел в очень позитивном ключе.

Лукашенко также сообщил, что страна в ближайшее время получит очередной кредитный транш в размере 200 миллионов долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития.