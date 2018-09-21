Тяжела и неказиста жизнь российского ТВ-пропагандиста

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Они-то всегда готовы максимально поддержать и разрекламировать любое движение власти. Только там, в ее высших эшелонах, в товарищах согласия нет: то им то, а то раз — и это. И попробуй не попади впросак.Вот, скажем, в день, когда в небе над Сирией был сбит российский самолет-разведчик,вместе с мужем Поповым вышла в эфир дневного выпуска шоу «60 минут», буквально трясясь от негодования:— вторил ей супруг Попов, играя желваками и гневно сверкая очами.Как умеет интонировать эта железная леди — не мне вам рассказывать: железом по стеклу. У Попова меньше выразительных средств — разве что играющие желваки и гневные или глумливые (в зависимости от темы) гримасы. Кровь в жилах застыла: война!!!Собранные по горячим следам эксперты тоже не подкачали, наперебой предлагая ответные меры: военные (удар по израильским аэродромам), дипломатические (разрыв отношений).— кричал не известный прежде политолог. —возразил кто-то из участников.— отчеканил политолог. —Скабеева подытожила:И программа удалилась из эфира до вечера.За это время свое понимание ситуации высказал, назвав, и ведущие «60 минут» умерили воинственность и заметно сбавили тон. Правда, эксперты, еще не до конца сориентировавшись в несколько изменившейся «легенде», вновь предлагали закрыть воздушное пространство над Сирией и разорвать дипломатические отношения с Израилем. Особо ражие продолжали утверждать, что это не провокация, а преднамеренное убийство наших военнослужащих.А поутру они проснулись. И словно и не было вчера агрессивных призывов наказать Израиль по полной программе — вплоть до бомбардировки его военных объектов. Ушла тема. Совсем. Так, после страшной бури в природе вдруг воцаряется тишь да гладь да божья благодать. Никто даже не проинформировал взволнованных соотечественников, как идет спасательная операция, сколько тел погибших уже нашли и как, в конце концов, их имена и фамилии. Никто. Нигде. Поступил приказ отступить. Пропагандисты взяли под козырек:Тем более что и новая тема подоспела — аннулирование результатов второго тура выборов в Приморье. И уж тут Скабеева с Поповым буквально запели соловьем: торжество демократии, плачущая, не позволим трусливым мерзавцам топтать наши демократические завоевания.