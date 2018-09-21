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Тяжела и неказиста жизнь российского ТВ-пропагандиста

22.09.2018 12:37 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Бойцы пропагандистского фронта часто, подобно саперам, движутся на ощупь по неизведанному полю, и поди знай, что их ждет: засада или награда? Гуляй, солдатик, ищи ответа.

Они-то всегда готовы максимально поддержать и разрекламировать любое движение власти. Только там, в ее высших эшелонах, в товарищах согласия нет: то им то, а то раз — и это. И попробуй не попади впросак.

Вот, скажем, в день, когда в небе над Сирией был сбит российский самолет-разведчик, Ольга Скабеева вместе с мужем Поповым вышла в эфир дневного выпуска шоу «60 минут», буквально трясясь от негодования: «Трагедия произошла в результате ужасной провокации Израиля. ВВС Израиля попросту прикрылись российским самолетом». «Россия оставляет за собой право на ответные меры», — вторил ей супруг Попов, играя желваками и гневно сверкая очами.

Как умеет интонировать эта железная леди — не мне вам рассказывать: железом по стеклу. У Попова меньше выразительных средств — разве что играющие желваки и гневные или глумливые (в зависимости от темы) гримасы. Кровь в жилах застыла: война!!!

Собранные по горячим следам эксперты тоже не подкачали, наперебой предлагая ответные меры: военные (удар по израильским аэродромам), дипломатические (разрыв отношений). «Это абсолютная подлянка, — кричал не известный прежде политолог. — В Израиле нас ненавидят. Отношение к нам не самое лучшее». «А сколько там российских граждан?» — возразил кто-то из участников. «Там российских граждан нет, — отчеканил политолог. — Там граждане Израиля».

Скабеева подытожила: «Официальных комментариев и тем более извинений от Израиля мы в ближайшее время не услышим уж точно». И программа удалилась из эфира до вечера.

За это время свое понимание ситуации высказал Владимир Путин, назвав «цепью трагических обстоятельств крушение Ил-20 в Средиземном море», и ведущие «60 минут» умерили воинственность и заметно сбавили тон. Правда, эксперты, еще не до конца сориентировавшись в несколько изменившейся «легенде», вновь предлагали закрыть воздушное пространство над Сирией и разорвать дипломатические отношения с Израилем. Особо ражие продолжали утверждать, что это не провокация, а преднамеренное убийство наших военнослужащих.

А поутру они проснулись. И словно и не было вчера агрессивных призывов наказать Израиль по полной программе — вплоть до бомбардировки его военных объектов. Ушла тема. Совсем. Так, после страшной бури в природе вдруг воцаряется тишь да гладь да божья благодать. Никто даже не проинформировал взволнованных соотечественников, как идет спасательная операция, сколько тел погибших уже нашли и как, в конце концов, их имена и фамилии. Никто. Нигде. Поступил приказ отступить. Пропагандисты взяли под козырек: «Есть!»

Тем более что и новая тема подоспела — аннулирование результатов второго тура выборов в Приморье. И уж тут Скабеева с Поповым буквально запели соловьем: торжество демократии, плачущая Элла Памфилова, не позволим трусливым мерзавцам топтать наши демократические завоевания.

 
 
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Бойцы пропагандистского фронта часто, подобно саперам, движутся на ощупь по неизведанному полю.
 
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