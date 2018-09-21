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На дорогах Минска около остановок общественного транспорта установили бордюры

22.09.2018 13:47 — Разное | KYKY  
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В Минске около остановок общественного транспорта начали устанавливать делиниаторы –бордюры, которые используются в качестве дорожной разметки и разделителя полос движения. С их помощью от «общей» дороги отделают полосу для общественного транспорта: пассажирских автобусов, троллейбусов и маршруток, сообщает The Village Беларусь, ссылаясь на «СБ». 



УГАИ ГУВД Мингорисполкома прокомментировало появление делиниаторов: 

«В утренние часы водители личных автомобилей зачастую создают трудности переполненным автобусам, которые не могут подъехать к остановкам. Из-за этого общественный транспорт двигается по маршруту с опозданием». 

Начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник утверждает, что пока это только эксперимент: «Проводится анализ и изучение необходимости в делиниаторах. Они будут устанавливаться не повсеместно, а только в тех местах города, где это крайне необходимо для безопасности, сохранности жизни и здоровья водителей и пассажиров общественного транспорта, а также для остальных участников дорожного движения. В каждом районе изучается «спрос». Допустим, на рядовой улице, на которой нет интенсивного движения, потребность в них отсутствует. А вот неподалеку от станции метро «Каменная Горка» они размещены еще в двух местах. Также делиниаторы будут проектироваться на Партизанском проспекте и, возможно, на проспекте Пушкина. Полученный результат будет изучаться, а подход — модернизироваться». 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске около остановок общественного транспорта начали устанавливать делиниаторы –бордюры, которые используются в качестве дорожной разметки и разделителя...
 
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