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На дорогах Минска около остановок общественного транспорта установили бордюры
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В Минске около остановок общественного транспорта начали устанавливать делиниаторы –бордюры, которые используются в качестве дорожной разметки и разделителя полос движения. С их помощью от «общей» дороги отделают полосу для общественного транспорта: пассажирских автобусов, троллейбусов и маршруток, сообщает The Village Беларусь, ссылаясь на «СБ».
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В Минске около остановок общественного транспорта начали устанавливать делиниаторы –бордюры, которые используются в качестве дорожной разметки и разделителя...
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