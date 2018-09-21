Суд не разрешил американцу зарегистрировать в Беларуси ребенка без отчества

В Беларуси уже десять лет живет родившейся в США Джон Лин Россманн. И недавно у него родился ребенок. Джон не захотел вписывать в свидетельство о рождении сына отчество, поэтому ему пришлось идти в суд. К сожалению, суд Первомайского района Минска ответил отказом на прошение американца. По информации «Радио Свобода» рассказываем, почему у беларуса должно быть отчество.





Сначала Джон попытался решить проблему в ЗАГСе, но там сразу же отказались регистрировать ребенка без отчества, сославшись на 25 статью закона «Об основах административных процедур». Добавили, что в Беларуси «принято иметь отчество» и посоветовали американцу обратиться в Министерство юстиций. В последней инстанции Джону предложили найти адвоката и обратиться в суд.



Адвокат Джона Оксана Пучковская пояснила, что в беларуском законодательстве в принципе нет четкого регламента и пояснения тому, что отчество для беларуса обязательно. В статье 69 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье говорится, что «отчество ребенка дается по собственному имени отца, а в случаях, предусмотренных статьей 55 – по собственному имени лица, записанного в качестве отца». Адвокат сказала: «Только родители имеют право определять имя, отчество и фамилию ребенка. Если родители не хотят регистрировать отчество – это их право. Регистрация ребенка без отчества не противоречит Конституции и другим законам Беларуси».



Но у представителя суда Первомайского района другая точка зрения: регистрация отчества в Беларуси является обязательной. Сотрудник суда сослался на вторую часть статьи 69 Кодекса о браке и семье. «Отчество может отсутствовать только в том случае, если ребенок родился за пределами Беларуси. Если у отца ребенка двойное имя, то отчеством у ребенка, рожденного в Беларуси, будет первое имя его отца. В случае с Джоном Россманном – его сын зарегистрирован как Марк Жонавич», – рассказала журналистам работник ЗАГСа Алеся Тожа.

Джон расстроен исходом суда, он считает, что отчество – пережиток российского империализма. «Беларуские исторические фигуры – Франциск Скорина, Симон Будный, Тадеуш Костюшко – не имели отчество», – поделился с журналистами Джон.