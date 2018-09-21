ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд не разрешил американцу зарегистрировать в Беларуси ребенка без отчества

22.09.2018 12:33 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

В Беларуси уже десять лет живет родившейся в США Джон Лин Россманн. И недавно у него родился ребенок. Джон не захотел вписывать в свидетельство о рождении сына отчество, поэтому ему пришлось идти в суд. К сожалению, суд Первомайского района Минска ответил отказом на прошение американца. По информации «Радио Свобода» рассказываем, почему у беларуса должно быть отчество. 



Сначала Джон попытался решить проблему в ЗАГСе, но там сразу же отказались регистрировать ребенка без отчества, сославшись на 25 статью закона «Об основах административных процедур». Добавили, что в Беларуси «принято иметь отчество» и посоветовали американцу обратиться в Министерство юстиций. В последней инстанции Джону предложили найти адвоката и обратиться в суд. 

Адвокат Джона Оксана Пучковская пояснила, что в беларуском законодательстве в принципе нет четкого регламента и пояснения тому, что отчество для беларуса обязательно. В статье 69 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье говорится, что «отчество ребенка дается по собственному имени отца, а в случаях, предусмотренных статьей 55 – по собственному имени лица, записанного в качестве отца». Адвокат сказала: «Только родители имеют право определять имя, отчество и фамилию ребенка. Если родители не хотят регистрировать отчество – это их право. Регистрация ребенка без отчества не противоречит Конституции и другим законам Беларуси». 

Но у представителя суда Первомайского района другая точка зрения: регистрация отчества в Беларуси является обязательной. Сотрудник суда сослался на вторую часть статьи 69 Кодекса о браке и семье. «Отчество может отсутствовать только в том случае, если ребенок родился за пределами Беларуси. Если у отца ребенка двойное имя, то отчеством у ребенка, рожденного в Беларуси, будет первое имя его отца. В случае с Джоном Россманном – его сын зарегистрирован как Марк Жонавич»,  – рассказала журналистам работник ЗАГСа Алеся Тожа.

Джон расстроен исходом суда, он считает, что отчество – пережиток российского империализма.  «Беларуские исторические фигуры – Франциск Скорина, Симон Будный, Тадеуш Костюшко – не имели отчество», – поделился с журналистами Джон. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси уже десять лет живет родившейся в США Джон Лин Россманн. И недавно у него родился ребенок. Джон не захотел вписывать в свидетельство о рождении сына...
 
Новости дня
Новости разные
 
Могилевский чиновник через Твиттер предложил выбрать, что нужнее городу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика