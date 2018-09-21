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Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)

22.09.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)

В основном конкурсе фестиваля игры «Карнавал весялосці» приняли участие десять творческих команд районных центров культуры Принеманья. Разнообразие идей участников состязания поразило жюри, а гостей праздника здорово повеселило.

Внимание детской аудитории на летней эстраде захватили мультяшные герои народного театра игры из Свислочи, Зельвы, Ивья, Ошмян. Креативно и по-новому подошли к игре представители из Волковыска, устроив “ Телефонный бум”. Вот это ход! Молодежь и дети визжали — так было интересно. Традиционные народные гулянья заложили в основу своего выступления гости из Дятлово, Лиды и наши земляки — вороновцы. Колоритно получилось, по-нашему, по-белорусски. Отголоски лета слышны были в программе сморгонцев. Полет на авиалайнере оказался очень увлекательным. “Местачковыя забавы” показал народный театр игры “Анфас” Квасовского центра развития культуры и народного творчества.

Об итогах главного конкурса праздника и его победителях читайте на страницах “ВГ”.


Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)
Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)

 
 
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В основном конкурсе фестиваля игры «Карнавал весялосці» приняли участие десять творческих команд районных центров культуры Принеманья. Разнообразие идей...
 
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