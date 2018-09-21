Сто затей для всех друзей Вороновщины (Фото)





В основном конкурсе фестиваля игры «Карнавал весялосці» приняли участие десять творческих команд районных центров культуры Принеманья. Разнообразие идей участников состязания поразило жюри, а гостей праздника здорово повеселило.

Внимание детской аудитории на летней эстраде захватили мультяшные герои народного театра игры из Свислочи, Зельвы, Ивья, Ошмян. Креативно и по-новому подошли к игре представители из Волковыска, устроив “ Телефонный бум”. Вот это ход! Молодежь и дети визжали — так было интересно. Традиционные народные гулянья заложили в основу своего выступления гости из Дятлово, Лиды и наши земляки — вороновцы. Колоритно получилось, по-нашему, по-белорусски. Отголоски лета слышны были в программе сморгонцев. Полет на авиалайнере оказался очень увлекательным. “Местачковыя забавы” показал народный театр игры “Анфас” Квасовского центра развития культуры и народного творчества.

Об итогах главного конкурса праздника и его победителях читайте на страницах “ВГ”.

















































































































































































