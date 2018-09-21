Городокский райисполком объявил о субботнике

Районный субботник объявлен распоряжением Городокского районного исполнительного комитета № 203р от 3 сентября в эту субботу, 22 сентября. Такое решение принято, чтобы обеспечить эстетическое содержание объектов, благоустроить г. Городок и населенные пункты района, достойно провести мероприятия в рамках празднования Года малой родины и 75-летия освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Денежные средства, заработанные на рабочих местах в день проведения районного субботника, будут направлены на благоустройство райцентра и других населенных пунктов, проведение праздничных мероприятий.

Наш корр.



