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Городокский райисполком объявил о субботнике

22.09.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Районный субботник объявлен распоряжением Городокского районного исполнительного комитета № 203р от 3 сентября в эту субботу, 22 сентября. Такое решение принято, чтобы обеспечить эстетическое содержание объектов, благоустроить г. Городок и населенные пункты района, достойно провести мероприятия в рамках празднования Года малой родины и 75-летия освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Денежные средства, заработанные на рабочих местах в день проведения районного субботника, будут направлены на благоустройство райцентра и других населенных пунктов, проведение праздничных мероприятий.

Наш корр.

Городокский райисполком объявил о субботнике

 
 
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Районный субботник объявлен распоряжением Городокского районного исполнительного комитета № 203р от 3 сентября в эту субботу, 22 сентября. Такое решение принято,...
 
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