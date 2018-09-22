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23 сентября. События и люди

23.09.2018 05:26 — Разное | Аргументы и факты  
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23 сентября. События и люди
АиФ

ПРАЗДНИКИ:

День осеннего равноденствия (астрономическое начало осени).

ПРИМЕТЫ:

Пётр и Павел Рябинники. Если рябины в лесу много - осень дождливая, если мало - сухая. Ягоды рябины срывали и вешали гроздьями под крышу дома - на счастье.

РОДИЛИСЬ:

63 г. до н. э. Август ОКТАВИАН, римский император, в честь которого назван восьмой месяц года.

1861 Роберт БОШ, немецкий инженер, придумавший свечу зажигания, основатель фирмы «Бош».

1930 Рэй ЧАРЛЬЗ (Робинсон Рэй Чарльз), американский певец, основатель стиля «соул». В 6 лет ослеп из-за глаукомы, в 15 лет остался сиротой.

1936 Эдвард Станиславович РАДЗИНСКИЙ, российский драматург, телеведущий. Женат третьим браком.

1938 Роми ШНАЙДЕР (Розмари Шнайдер АЛЬБАХ-РЕТИ), знаменитая австрийская актриса. 5 июля 1981 года в результате несчастного случая погиб её сын - Давид. Роми впала в депрессию, начала много пить. 29 мая 1982 года Шнайдер нашли мёртвой в её квартире. По официальному заявлению, она скончалась от разрыва сердца.

1943 Хулио Хосе ИГЛЕСИАС (де КУЭЛВА), испанский певец. Родился в семье гинеколога. За карьеру заработал более 500 млн евро. Занесён в «Книгу рекордов Гиннесса» как самый продаваемый испаноязычный артист в истории. В молодости он был вратарём мадридского «Реала». А потом случилась жуткая автоавария, после которой Хулио ушёл из футбола и до сих пор фотографируется только с правой стороны, так как левый профиль отмечен следами трагедии. Отец певца Энрике ИГЛЕСИАСА.

1949 Брюс СПРИНГСТИН, американский рок-певец и гитарист.

1950 Юрий Андреевич ЛОНГО (ГОЛОВКО), российский экстрасенс. Умер в 2006 году.

1955 Валерий Евгеньевич КАЩЕЕВ, белорусский актёр и телеведущий (ОНТ). Родился в Ленинграде.

1976 Антон Анатольевич ЛИРНИК, украинский юморист, участник «Дуэта имени Чехова». Женат третьим браком, две дочери. Ещё одна дочь (от первого брака) умерла в возрасте 8 лет от рака мозга.

1979 GUF (Алексей Сергеевич ДОЛМАТОВ), российский рэпер. Семь лет прожил в Китае.

СОБЫТИЯ:

23 Была причислена к богам Друзилла, умершая сестра римского императора КАЛИГУЛЫ, с которой тот имел интимные отношения.

1846 Немецкий астроном И. ГАЛЛЕ открыл планету НЕПТУН. Открытие планеты явилось одним из ярчайших триумфов небесной механики. По установившейся традиции планета получила название в честь античного бога.

1848 Американец Джон КУРТИС у себя дома произвёл первую в мире жевательную резинку. Первые жвачки делались из сосновой смолы.

1862 Российский писатель Лев ТОЛСТОЙ женился на Софье БЕРС. За 17 лет у них родились 13 детей.

1930 Немец Иоганн ОСТЕРМАЙЕР запатентовал фотовспышку.

1937 Умер основатель психоанализа Зигмунд ФРЕЙД.

1938 На Всемирной ярмарке в Нью-Йорке была заложена капсула времени, которую надо вскрыть в 6939 году (туда вложили женскую шляпку, мужскую курительную трубку и 1100 микрофильмов).

1994 В Беларуси было образовано Министерство по чрезвычайным ситуациям - МЧС.

1997 День рождения российской поисковой системы «Яндекс».

2000 Белорусская гребчиха Екатерина КАРСТЕН выиграла золото Олимпиады, в Сиднее

2008 Вышла первая версия операционной системы Android.

 
 
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Эдвард РАДЗИНСКИЙ, Роми ШНАЙДЕР, Хулио ИГЛЕСИАС, Юрий ЛОНГО и другие.
 
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