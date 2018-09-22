23 сентября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:
День осеннего равноденствия (астрономическое начало осени).
ПРИМЕТЫ:
Пётр и Павел Рябинники. Если рябины в лесу много - осень дождливая, если мало - сухая. Ягоды рябины срывали и вешали гроздьями под крышу дома - на счастье.
РОДИЛИСЬ:
63 г. до н. э. Август ОКТАВИАН, римский император, в честь которого назван восьмой месяц года.
1861 Роберт БОШ, немецкий инженер, придумавший свечу зажигания, основатель фирмы «Бош».
1930 Рэй ЧАРЛЬЗ (Робинсон Рэй Чарльз), американский певец, основатель стиля «соул». В 6 лет ослеп из-за глаукомы, в 15 лет остался сиротой.
1936 Эдвард Станиславович РАДЗИНСКИЙ, российский драматург, телеведущий. Женат третьим браком.
1938 Роми ШНАЙДЕР (Розмари Шнайдер АЛЬБАХ-РЕТИ), знаменитая австрийская актриса. 5 июля 1981 года в результате несчастного случая погиб её сын - Давид. Роми впала в депрессию, начала много пить. 29 мая 1982 года Шнайдер нашли мёртвой в её квартире. По официальному заявлению, она скончалась от разрыва сердца.
1943 Хулио Хосе ИГЛЕСИАС (де КУЭЛВА), испанский певец. Родился в семье гинеколога. За карьеру заработал более 500 млн евро. Занесён в «Книгу рекордов Гиннесса» как самый продаваемый испаноязычный артист в истории. В молодости он был вратарём мадридского «Реала». А потом случилась жуткая автоавария, после которой Хулио ушёл из футбола и до сих пор фотографируется только с правой стороны, так как левый профиль отмечен следами трагедии. Отец певца Энрике ИГЛЕСИАСА.
1949 Брюс СПРИНГСТИН, американский рок-певец и гитарист.
1950 Юрий Андреевич ЛОНГО (ГОЛОВКО), российский экстрасенс. Умер в 2006 году.
1955 Валерий Евгеньевич КАЩЕЕВ, белорусский актёр и телеведущий (ОНТ). Родился в Ленинграде.
1976 Антон Анатольевич ЛИРНИК, украинский юморист, участник «Дуэта имени Чехова». Женат третьим браком, две дочери. Ещё одна дочь (от первого брака) умерла в возрасте 8 лет от рака мозга.
1979 GUF (Алексей Сергеевич ДОЛМАТОВ), российский рэпер. Семь лет прожил в Китае.
СОБЫТИЯ:
23 Была причислена к богам Друзилла, умершая сестра римского императора КАЛИГУЛЫ, с которой тот имел интимные отношения.
1846 Немецкий астроном И. ГАЛЛЕ открыл планету НЕПТУН. Открытие планеты явилось одним из ярчайших триумфов небесной механики. По установившейся традиции планета получила название в честь античного бога.
1848 Американец Джон КУРТИС у себя дома произвёл первую в мире жевательную резинку. Первые жвачки делались из сосновой смолы.
1862 Российский писатель Лев ТОЛСТОЙ женился на Софье БЕРС. За 17 лет у них родились 13 детей.
1930 Немец Иоганн ОСТЕРМАЙЕР запатентовал фотовспышку.
1937 Умер основатель психоанализа Зигмунд ФРЕЙД.
1938 На Всемирной ярмарке в Нью-Йорке была заложена капсула времени, которую надо вскрыть в 6939 году (туда вложили женскую шляпку, мужскую курительную трубку и 1100 микрофильмов).
1994 В Беларуси было образовано Министерство по чрезвычайным ситуациям - МЧС.
1997 День рождения российской поисковой системы «Яндекс».
2000 Белорусская гребчиха Екатерина КАРСТЕН выиграла золото Олимпиады, в Сиднее
2008 Вышла первая версия операционной системы Android.