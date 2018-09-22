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Памятная дата. 75 лет назад началось освобождение Беларуси от немецких оккупантов

23.09.2018 14:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Первый освобождённый. Ровно 75 лет назад, именно в этот день немецко-фашистские захватчики были изгнаны с первой пяди белорусской земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Памятная дата. 75 лет назад началось освобождение Беларуси от немецких оккупантов

Памятная дата. 75 лет назад началось освобождение Беларуси от немецких оккупантов

Войска Центрального фронта под командованием генерала Рокоссовского заняли в Беларуси первый крупный населённый пункт – посёлок Комарин. Плацдарм на правом берегу Днепра, который вермахт превратил в неприступную крепость, стоил жизни тысячам советских воинов.

Памятная дата. 75 лет назад началось освобождение Беларуси от немецких оккупантов

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:
Бои шли на бывшем Комаринском районе, Брагинском районе. За эти два месяца боев – 396 Героя Советского Союза были удостоены этих высоких наград.

Памятная дата. 75 лет назад началось освобождение Беларуси от немецких оккупантов

Надежда Музыка, житель Комарина:
Прорвали Днепр наши солдаты и пришли. Оказывается, в тот день, тут Берёзки рядом, немцы хотели сжечь их, а они (советские солдаты – прим. ред.) успели жителей спасти.

Памятная дата. 75 лет назад началось освобождение Беларуси от немецких оккупантов

Битва за Днепр ознаменовавшая начало освобождения Беларуси, поистине битва героев: ни до, ни после неё – ни в одной операции советских войск не было такого массового проявления мужества и отваги.

Памятная дата. 75 лет назад началось освобождение Беларуси от немецких оккупантов

Звания Героя Советского Союза за форсирование Днепра были удостоены 2438 участников этого сражения.

 
 
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Новости Беларуси. Первый освобождённый. Ровно 75 лет назад, именно в этот день немецко-фашистские захватчики были изгнаны с первой пяди белорусской земли, сообщили...
 
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