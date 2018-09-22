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Москва недостаточно помогает Вашингтону в урегулировании ситуаций на Украине и в Сирии, считает Помпео

23.09.2018 16:19 — Разное | Интерфакс  
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 Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье заявил, что Россия не прилагает достаточных усилий для взаимодействия с США по таким значимым вопросам, как Украина и Сирия.

"От них (от России - ИФ) оказалось немного пользы на Украине или в Сирии", - сказал М.Помпео в интервью телеканалу Эн-би-си.

"Есть разные места в мире, где наши интересы с Россией пересекаются, однако, конечно, речь не идет об общих ценностях, ведь Россия сильно отличается от нашей страны", - подчеркнул он.

По словам М.Помпео, Вашингтон "пытается давать отпор злонамеренным действиям России в мире", имея в виду введенные ранее ограничительные меры в рамках закона о санкциях CAATSA ("Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций").

Американский госсекретарь также отметил, что президент США Дональд Трамп, тем не менее, предпринимал попытки улучшить отношения с Москвой.

"Президент Д.Трамп пытался улучшить отношения с Россией и изменить их, однако он не преуспел в этом. По крайней мере, на сегодняшний день", - считает М.Помпео.

"Я думаю, мы оба пытаемся быть полицейскими, которые стоят на страже Америки, и я считаю, что мы делаем это успешно", - сказал госсекретарь, отвечая на вопрос журналиста о том, выступают ли М.Помпео и Д.Трамп в отношении Москвы в ролях "хорошего и плохого полицейских".

 
 
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 Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье заявил, что Россия не прилагает достаточных усилий для взаимодействия с США по таким значимым вопросам, как Украина и...
 
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