ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сильные дожди и усиление ветра: прогноз погоды на 24 сентября

23.09.2018 15:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. На 24 сентября в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, сильные продолжительные дожди и усиление ветра.  

По данным Белгидромета, в понедельник в Бресте дожди, до плюс 10 ночью, днём плюс 11-13. В Гродно ночью до 9 тепла, днём плюс 10-12, сильный дождь.  

В Витебске продолжительный сильный дождь, ночью плюс 5-7, днём до плюс 11. В Могилёве ночью 5-7 тепла, днем – плюс 10-12, сильный дождь. В Гомеле продолжительный дождь, плюс 6-8 ночью и до плюс 15 днём.  

В городах Минской области дожди. Температура воздуха – от 8 до 13 градусов выше нуля. В столице продолжительный сильный дождь, ночью плюс 9 тепла, днём воздух прогреется до плюс 11.  

На неделе сообщалось, что на Беларусь движется циклон. 

Спасатели советуют отменить долгие поездки и не парковать машины под деревьями – здесь подробности.  

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На 24 сентября в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, сильные продолжительные дожди и усиление ветра.   По данным Белгидромета, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске неадекватный 37-летний мужчина угрожал милиционерам ножом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика