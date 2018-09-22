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Товарооборот между Беларусью и Китаем – около 1 млрд 700 млн долларов

23.09.2018 21:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. По итогам первого полугодия Россия по-прежнему – крупнейший торгово-экономический партнер нашей страны,  сообщили в программе «Неделя» на СТВ. После идет Украина, на третьем месте – Великобритания. Дальше – Китай. Товарооборот – около 1 миллиарда 700 миллионов долларов.

Беларусь и Китай стали «железными братьями». Александр Лукашенко об отношениях двух стран

Товарооборот между Беларусью и Китаем – около 1 млрд 700 млн долларов

Белорусско-китайские отношения интенсивны и всеобъемлющи. Углубление диалога на неделе обсуждали Александр Лукашенко и член постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Китая Чжао Лэцзи.

Товарооборот между Беларусью и Китаем – около 1 млрд 700 млн долларов

Зарубежный гость – доверенное лицо председателя КНР Си Цзиньпина. И именно в нашу страну он совершает первый визит после избрания в действующий состав руководства компартии Китая.

 
 
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Новости Беларуси. По итогам первого полугодия Россия по-прежнему – крупнейший торгово-экономический партнер нашей страны,  сообщили в программе «Неделя» на...
 
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