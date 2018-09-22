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Собирай в корзинки клюкву – ягоду с перинки

23.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Собирай в корзинки клюкву – ягоду с перинки
«Журавінавы рай» - под таким названием сегодня в агрогородке Корнадь прошел праздник клюквы. И это неслучайно. Ведь на здешнем болоте «Дзікое» эту полезную и вкусную ягоду всегда собирали в больших количествах.

Клюкве сегодня было уделено особое внимание. Поэтому и ведущей праздничной программы стала виновница праздника Королева Клюква, которая на протяжении всего концерта знакомила зрителей с собой. А именно рассказывала, что она за ягода, какие у нее полезные свойства, а также делилась интересными фактами о себе.

 

Собирай в корзинки клюкву – ягоду с перинки

 

Хорошее настроение и улыбки зрителям дарили работники Корнадского филиала-клуба, музыкальной школы, участники музыкального кружка «Вяснянка», а также приглашенные гости из Мостов. Артисты проводили конкурсы, в которых соревновались мужчины и женщины. Например, кто быстрее почистит картошку, или вобьет гвозди в полено. Были конкурсы и для детей. А еще звучали исполненные от души песни, а благодарные зрители не жалели в ответ аплодисменты и неоднократные выкрики «Браво!», а также просьбы спеть на бис.

Собирай в корзинки клюкву – ягоду с перинки

 

Собирай в корзинки клюкву – ягоду с перинки

 

Собирай в корзинки клюкву – ягоду с перинки

 

Собирай в корзинки клюкву – ягоду с перинки

 

Собирай в корзинки клюкву – ягоду с перинки

 

 

Собирай в корзинки клюкву – ягоду с перинки

 

Каждый желающий мог сыграть в беспроигрышную лотерею, купить сладкую вату и попкорн, а маленькие жители повеселиться, попрыгав на батуте.

Собирай в корзинки клюкву – ягоду с перинки

 

Собирай в корзинки клюкву – ягоду с перинки

 

Среди хозяюшек агрогородка проходил кулинарный конкурс на лучшее приготовленное блюдо с обязательным использованием клюквы. Какие все молодцы! Ведь у каждой хозяйки получился настоящий кулинарный шедевр, на котором красным цветом блестела виновница праздника. Торты, пироги, салаты, печенье, клюквенное желе, морс и соус… мммм… вкуснятина. От разнообразия разбегались глаза. А в голове мелькала мысль о том, как же сложно будет выбрать победителя. Тем не менее, после подведения итогов, были названы имена победителей, а также состоялась церемония награждения, на которой председатель Новодворского сельского исполнительного комитета Владимир Васильевич Зданович вручил призы и дипломы своим обладательницам. Первое место за применимые оригинальность и фантазию при приготовлении своего блюда было присуждено Татьяне Константиновне Наумик.

Собирай в корзинки клюкву – ягоду с перинки

 

Собирай в корзинки клюкву – ягоду с перинки

 

Собирай в корзинки клюкву – ягоду с перинки

 

Собирай в корзинки клюкву – ягоду с перинки

 

Обобщая, можно смело сказать, что праздник получился очень «витаминным»!

 

Татьяна КОВАЛЬЧУК.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 24
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«Журавінавы рай» - под таким названием сегодня в агрогородке Корнадь прошел праздник клюквы. И это неслучайно. Ведь на здешнем болоте «Дикое» эту полезную и...
 
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