Собирай в корзинки клюкву – ягоду с перинки



«Журавінавы рай» - под таким названием сегодня в агрогородке Корнадь прошел праздник клюквы. И это неслучайно. Ведь на здешнем болоте «Дзікое» эту полезную и вкусную ягоду всегда собирали в больших количествах.

Клюкве сегодня было уделено особое внимание. Поэтому и ведущей праздничной программы стала виновница праздника Королева Клюква, которая на протяжении всего концерта знакомила зрителей с собой. А именно рассказывала, что она за ягода, какие у нее полезные свойства, а также делилась интересными фактами о себе.





Хорошее настроение и улыбки зрителям дарили работники Корнадского филиала-клуба, музыкальной школы, участники музыкального кружка «Вяснянка», а также приглашенные гости из Мостов. Артисты проводили конкурсы, в которых соревновались мужчины и женщины. Например, кто быстрее почистит картошку, или вобьет гвозди в полено. Были конкурсы и для детей. А еще звучали исполненные от души песни, а благодарные зрители не жалели в ответ аплодисменты и неоднократные выкрики «Браво!», а также просьбы спеть на бис.

















Каждый желающий мог сыграть в беспроигрышную лотерею, купить сладкую вату и попкорн, а маленькие жители повеселиться, попрыгав на батуте.





Среди хозяюшек агрогородка проходил кулинарный конкурс на лучшее приготовленное блюдо с обязательным использованием клюквы. Какие все молодцы! Ведь у каждой хозяйки получился настоящий кулинарный шедевр, на котором красным цветом блестела виновница праздника. Торты, пироги, салаты, печенье, клюквенное желе, морс и соус… мммм… вкуснятина. От разнообразия разбегались глаза. А в голове мелькала мысль о том, как же сложно будет выбрать победителя. Тем не менее, после подведения итогов, были названы имена победителей, а также состоялась церемония награждения, на которой председатель Новодворского сельского исполнительного комитета Владимир Васильевич Зданович вручил призы и дипломы своим обладательницам. Первое место за применимые оригинальность и фантазию при приготовлении своего блюда было присуждено Татьяне Константиновне Наумик.













Обобщая, можно смело сказать, что праздник получился очень «витаминным»!

Татьяна КОВАЛЬЧУК.

Фото автора.