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Выставки МЕДИЦИНА И КОСМЕТОЛОГИЯ пройдут 3-5 октября в Минске

24.09.2018 00:00 — Разное | Ежедневник  
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Выставки МЕДИЦИНА И КОСМЕТОЛОГИЯ пройдут 3-5 октября в Минске

С 3 по 5 октября 2018 года в Минске на новой экспозиционной площадке (ул. Ташкентская, 19, СК «Чижовка Арена») пройдут специализированные выставки «ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА И КОСМЕТОЛОГИЯ-2018» и «МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ-2018».

Выставки соберут на одной площадке представителей индустрии красоты и специалистов-медиков. Выставочная экспозиция будет наполнена новинками для  профессионалов, а также знаниями и уникальными технологиями.

На экспозиции будут представлены:

  • Медицинская техника, оборудование, транспорт;
  • Аппаратные методики в косметологии и эстетической медицине;
  • Косметологическое оборудование;
  • Оборудование для алкометрии;
  • Препараты для мезотерапии, контурной пластики, пилингов;
  • Инъекционные методики;
  • Косметические средства коррекции инволюционных изменений кожи;
  • Оборудование и технологии массажа;
  • Реабилитационное оборудование;
  • Многое другое

УЧАСТНИКИ И НОВИНКИ ВЫСТАВОК

Дебютант выставки ООО «Альсария» (Россия) – ведущий российский производитель широкого ассортимента запатентованной брендовой продукции медицинского и бытового назначения с наполнителем из сферических стеклянных шариков – микросфер.  Сегодня бренды «Аксиомия» и «Альсария» объединяют более 60 наименований изделий, необходимых в каждой семье: это анатомические подушки, аппликаторы анатомические с микросферами, ортопедические изделия с микросферами (корсеты, пояса, стельки, тапочки и т.п), комплекты для кабинетов релаксации и психологической разгрузки, подушки для беременных и кормящих, изделия для животных.

Основные направления деятельности НП ООО «Инитор» - озон, озонаторы и озонные технологии. Компания производит три линейки озонаторов: ЭРГО (для использования в медицине и народном хозяйстве),  ТРИД (для использования в народном хозяйстве),  ТРИОМЕД (для использования в ветеринарии).

ООО «Азгар» - известный белорусский разработчик и производитель медицинского оборудования для оснащения отделений реабилитации, кабинетов физиотерапии и иглорефлексотерапии учреждений здравоохранения, предложит вниманию специалистов современные модели многофункциональных физиорефлексотерапевтических аппаратов серии «Рефтон».


ООО «Борлен»  продемонстрирует оборудование и принадлежности для кислородной терапии белорусской торговой марки «Оксимед», оборудование и услуги для алкометрии.

Широкий спектр бальнеологического оборудования и медицинской техники ведущих производителей РФ и Европы представит ООО «Дарни – ЛС».

УП «Космедтрейд» предлагает инновационные препараты и услуги на косметическом рынке. На стенде можно будет получить консультацию квалифицированного специалиста.

Участие в выставке примет «Alfamarket.by» – официальный дилер массажных кресел «Yamaguchi» и «US Medica». На  выставке будут представлены массажные кресла, столы, подушки, кровати и матрасы; массажеры для ног, спины и шеи; ортопедические стулья для работы за компьютером дома и в офисе, фитнес оборудование, массажеры для похудения и другое оборудование. В течение всего времени работы выставки посетители стенда смогут не только ознакомиться с характеристиками изделий, но и испытать их в работе.

Центр современной косметологии «Лэколь» является эксклюзивным дистрибьютором в Республике Беларусь косметических средств таких ведущих мировых производителей, как «Magiray» (Израиль) - профессиональная косметика по уходу за лицом и телом, «Mediderma / Sesderma (Испания) – химические пилинги, пред - и постпилинговые уходы, дерматологические и космецевтические препараты; «Lipoceutical» (Испания) – нанопилинги, наномезотерапия, нанокосмецевтика.

Инновационные медицинские приборы и товары для здоровья, применяющиеся как для предотвращения заболеваний, так и для реабилитации, открывающие новые горизонты в косметологии и медицине, представит постоянный участник выставки ООО «Цептер».


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

На протяжении трех дней в выставочном павильоне будет работать программа профессиональных мероприятий, в ходе которых специалисты найдут ответы на самые актуальные вопросы. В открытом доступе гости смогут посетить десятки мастер-классов на стендах участников, усовершенствовать мастерство, стать свидетелем различных техник работ и просто получить удовольствие от выставки.

3 октября в рамках выставки пройдет  Конгресс по эстетической медицине и косметологии. Организатор конгресса: компания «Сфера Красоты», эксперт в области медицины и косметологии.

Участие в конгрессе предоставит специалистам в области косметологии и эстетической медицины возможность обсудить интересующие их вопросы в сферах инъекционной и аппаратной косметологии, дерматокосметологии и других, получить актуальную информацию о новых продуктах, услугах, решениях и процедурах.

Спикеры из разных стран поделятся опытом и раскроют секреты своих инъекционных техник в теории и на практике: доклады,  демонстрации процедур в режиме онлайн, мастер-классы и презентации.

ПРОГРАММА КОНГРЕССА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Специалисты по одному из самых востребованных направлений в индустрии красоты – уникальным техникам массажа лица и тела также продемонстрируют свое мастерство.

4 октября Ассоциация прикладной эстетики и спа и ООО «Королева» организуют серию мастер-классов по различным техникам спа-массажа. Профессиональные массажисты продемонстрируют свое мастерство на площадке выставки.


Группа компаний «Ароша бьюти» проведет мастер-классы по косметологии:

•        Мастер класс по косметологии с применением препаратов бренда Pleyna;

•        Бескислотная  атравматичная чистка лица. Энзимная чистка;

•        Новинка! Аква-маски Pleyna;

•        Интимное отбеливание. Осветление подмышечных впадин от гиперпигментации;

•        Ультразвуковая чистка с применением различных препаратов Pleyna;

•        Новинка! Аква-маски Pleyna;

•        Пилинг- омоложение вокруг глаз с применением пилингов Pleyana;

•        Ретиноловый пилинг Pleyana;

•        Детокс спа-уход  «Чайная церемония» от Pleyana.

Эти мероприятия, безусловно, будут интересны не только профессионалам, но и всем, кто хочет научиться ухаживать за лицом и телом в домашних условиях.


В течение всех дней работы выставки для специалистов медицинских учреждений будут проходить обучающие конференции и семинары, в ходе которых они смогут узнать о новинках отрасли, обсудить проблемы, обменяться опытом.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

3 октября 2018 (среда)

Конференц-зал №1

13.00.-18.00.

I Конгресс по эстетической медицине и косметологии

Организатор конгресса: компания "Сфера Красоты"

Конференц-зал №2

14.00.-17.00.

Конференция

Как правильно (не) стареть по-белорусски

Организатор: Белорусское республиканское геронтологическое общество, журнал «Наука и инновации»

МАСТЕР-КЛАССЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ:

12.30.-16.00.

Мастер-классы на экспозиции Группы компаний «Ароша beauty»

  • Мастер класс по косметологии с применением препаратов бренда Pleyna
  • Бескислотная  атравматичная чистка лица. Энзимная чистка.
  • Новинка! Аква-маски Pleyna

Организатор: Группа компаний «Ароша beauty»

12.15.-17.00.

Работа лаборатории функционального долголетия: консультации и презентации

Организатор: Белорусское республиканское геронтологическое общество, журнал «Наука и инновации»

12.15.-17.00.

Практическая демонстрация массажного и косметологического оборудования «Yamaguchi» и «US Medica»

Организатор: «Alfamarket.by»

4 октября 2018 (четверг)

Конференц-зал №1

10.00.-14.00.

Конференция

Практическая школа пульмонолога: современные технологии в диагностике и лечении респираторных заболеваний

Организатор: ООО «Борлен»

14.00.-14.30.

Семинар

Современное бальнеологическое оборудование

Организатор: ООО «Дарни – ЛС»

14.30.- 17.00.

Семинар и мастер-классы:

  • Общая магнитотерапия - аппарат «Магнитотурботрон»;
  • Опыт применения экстракорпоральной магнитной стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового дна - аппарат «Авантрон»;
  • Кинезитерапевтическая технология «Экзарта» в спорте

Организатор: ЧУП «Азгар»

Конференц-зал №2

12.00.-13.00.

Семинар

Эффективность применения современных хирургических бандажей «Польза»

Спикер: Крицкий Владимир Михайлович, врач-хирург, рентгеноэндоваскулярный хирург

Организатор: ООО «Белпа-мед»

13.00.-14.00.

Мастер-класс

Интернет-маркетинг и продвижение услуг медицинской отрасли в интернете

Организатор: компания MAXI.BY MEDIA

15.00.-17.00.

Семинар

Клеточные технологии для современной медицины

Организатор: ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии»

МАСТЕР-КЛАССЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ:

12.00.-16.00.

Мастер-классы по спа-массажу

  • 12.00 – 13.00 – Массажная техника  «Хиромассаж лица»  - Зарембо Марина;
  • 13.00 – 14.00 – Массажная техника «Китайский массаж» - Василевский Сергей Сергеевич;
  • 14.00 – 15.00 – Массажная техника «Цервико-краниальный массаж» - Дробот Александр;
  • 15.00 – 16.00 – Экспресс – метод  диагностики болевого синдрома и восстановление подвижности суставов – Клебанович Михаил

Организатор: ООО «Королева», Ассоциация прикладной эстетики и спа

11.00.-16.00.

Мастер-классы на экспозиции Группы компаний «Ароша beauty»

  • Интимное отбеливание. Осветление подмышечных впадин от гиперпигментации;
  • Ультразвуковая чистка с применением различных препаратов Pleyna;
  • Новинка! Аква-маски Pleyna;
  • Пилинг- омоложение вокруг глаз с применением пилингов Pleyana

Организатор: Группа компаний «Ароша beauty»

11.00.-17.00.

Работа лаборатории функционального долголетия: консультации и презентации

Организатор: Белорусское республиканское геронтологическое общество, журнал «Наука и инновации»

11.00.-17.00.

Практическая демонстрация массажного и косметологического оборудования «Yamaguchi» и «US Medica»

Организатор: «Alfamarket.by»

5 октября 2018 (пятница)

МАСТЕР-КЛАССЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ:

11.00.-13.00.

Мастер-классы на экспозиции Группы компаний «Ароша beauty»

  • Ретиноловый пилинг Pleyana;
  • Детокс спа-уход  «Чайная церемония» от Pleyana

Проводит сертифицированный тренер  брендов  Pleyana( Швейцария-Россия), Bielenda professional(Польша), Arosha(Италия) косметолог, преподаватель курсов  по косметологии, тренер по фейсбилдингу Ещина Екатерина.

10.30.-13.00.

Практическая демонстрация массажного и косметологического оборудования «Yamaguchi» и «US Medica»

Организатор: «Alfamarket.by»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ И РЕГИСТРАЦИЯ

Посещение выставок будет интересно не только специалистам, но и всем, кто заботится о своем здоровье и здоровье своих близких, хочет вести здоровый образ жизни и хорошо выглядеть. Сочетание шоу-, конкурсных, бизнес- и обучающих программ, новые контакты, поставщики, новинки отрасли, новые идеи, сделают мероприятие интересным для каждого.


Международные специализированные выставки «Эстетическая медицина и косметология», «Медицина и здоровье-2018»  пройдут с 3 по 5 октября по адресу: г. Минск, ул. Ташкентская, 19, СК «Чижовка Арена».

Участие практически во всех мероприятиях программы бесплатное при условии предварительной регистрации на сайте.

Организатор —  выставочная компания «Минскэкспо».

По вопросам посещения и участия можно обращаться по тел. +375 17 327 35 11, +375 17 226 98 87, е-mail: bsn@minskexpo.com, zvezdina@minskexpo.com.  

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Теги: Минск
 
 
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С 3 по 5 октября 2018 года в Минске на новой экспозиционной площадке (ул. Ташкентская, 19, СК «Чижовка Арена») пройдут специализированные выставки «ЭСТЕТИЧЕСКАЯ...
 
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