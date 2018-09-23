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Выставки МЕДИЦИНА И КОСМЕТОЛОГИЯ пройдут 3-5 октября в Минске
24.09.2018 00:00 — Разное | Ежедневник
С 3 по 5 октября 2018 года в Минске на новой экспозиционной площадке (ул. Ташкентская, 19, СК «Чижовка Арена») пройдут специализированные выставки «ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА И КОСМЕТОЛОГИЯ-2018» и «МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ-2018».
Выставки соберут на одной площадке представителей индустрии красоты и специалистов-медиков. Выставочная экспозиция будет наполнена новинками для профессионалов, а также знаниями и уникальными технологиями.
На экспозиции будут представлены:
УЧАСТНИКИ И НОВИНКИ ВЫСТАВОК
Дебютант выставки ООО «Альсария» (Россия) – ведущий российский производитель широкого ассортимента запатентованной брендовой продукции медицинского и бытового назначения с наполнителем из сферических стеклянных шариков – микросфер. Сегодня бренды «Аксиомия» и «Альсария» объединяют более 60 наименований изделий, необходимых в каждой семье: это анатомические подушки, аппликаторы анатомические с микросферами, ортопедические изделия с микросферами (корсеты, пояса, стельки, тапочки и т.п), комплекты для кабинетов релаксации и психологической разгрузки, подушки для беременных и кормящих, изделия для животных.
Основные направления деятельности НП ООО «Инитор» - озон, озонаторы и озонные технологии. Компания производит три линейки озонаторов: ЭРГО (для использования в медицине и народном хозяйстве), ТРИД (для использования в народном хозяйстве), ТРИОМЕД (для использования в ветеринарии).
ООО «Азгар» - известный белорусский разработчик и производитель медицинского оборудования для оснащения отделений реабилитации, кабинетов физиотерапии и иглорефлексотерапии учреждений здравоохранения, предложит вниманию специалистов современные модели многофункциональных физиорефлексотерапевтических аппаратов серии «Рефтон».
ООО «Борлен» продемонстрирует оборудование и принадлежности для кислородной терапии белорусской торговой марки «Оксимед», оборудование и услуги для алкометрии.
Широкий спектр бальнеологического оборудования и медицинской техники ведущих производителей РФ и Европы представит ООО «Дарни – ЛС».
УП «Космедтрейд» предлагает инновационные препараты и услуги на косметическом рынке. На стенде можно будет получить консультацию квалифицированного специалиста.
Участие в выставке примет «Alfamarket.by» – официальный дилер массажных кресел «Yamaguchi» и «US Medica». На выставке будут представлены массажные кресла, столы, подушки, кровати и матрасы; массажеры для ног, спины и шеи; ортопедические стулья для работы за компьютером дома и в офисе, фитнес оборудование, массажеры для похудения и другое оборудование. В течение всего времени работы выставки посетители стенда смогут не только ознакомиться с характеристиками изделий, но и испытать их в работе.
Центр современной косметологии «Лэколь» является эксклюзивным дистрибьютором в Республике Беларусь косметических средств таких ведущих мировых производителей, как «Magiray» (Израиль) - профессиональная косметика по уходу за лицом и телом, «Mediderma / Sesderma (Испания) – химические пилинги, пред - и постпилинговые уходы, дерматологические и космецевтические препараты; «Lipoceutical» (Испания) – нанопилинги, наномезотерапия, нанокосмецевтика.
Инновационные медицинские приборы и товары для здоровья, применяющиеся как для предотвращения заболеваний, так и для реабилитации, открывающие новые горизонты в косметологии и медицине, представит постоянный участник выставки ООО «Цептер».
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
На протяжении трех дней в выставочном павильоне будет работать программа профессиональных мероприятий, в ходе которых специалисты найдут ответы на самые актуальные вопросы. В открытом доступе гости смогут посетить десятки мастер-классов на стендах участников, усовершенствовать мастерство, стать свидетелем различных техник работ и просто получить удовольствие от выставки.
3 октября в рамках выставки пройдет Конгресс по эстетической медицине и косметологии. Организатор конгресса: компания «Сфера Красоты», эксперт в области медицины и косметологии.
Участие в конгрессе предоставит специалистам в области косметологии и эстетической медицины возможность обсудить интересующие их вопросы в сферах инъекционной и аппаратной косметологии, дерматокосметологии и других, получить актуальную информацию о новых продуктах, услугах, решениях и процедурах.
Спикеры из разных стран поделятся опытом и раскроют секреты своих инъекционных техник в теории и на практике: доклады, демонстрации процедур в режиме онлайн, мастер-классы и презентации.
Специалисты по одному из самых востребованных направлений в индустрии красоты – уникальным техникам массажа лица и тела также продемонстрируют свое мастерство.
4 октября Ассоциация прикладной эстетики и спа и ООО «Королева» организуют серию мастер-классов по различным техникам спа-массажа. Профессиональные массажисты продемонстрируют свое мастерство на площадке выставки.
Группа компаний «Ароша бьюти» проведет мастер-классы по косметологии:
• Мастер класс по косметологии с применением препаратов бренда Pleyna;
• Бескислотная атравматичная чистка лица. Энзимная чистка;
• Новинка! Аква-маски Pleyna;
• Интимное отбеливание. Осветление подмышечных впадин от гиперпигментации;
• Ультразвуковая чистка с применением различных препаратов Pleyna;
• Новинка! Аква-маски Pleyna;
• Пилинг- омоложение вокруг глаз с применением пилингов Pleyana;
• Ретиноловый пилинг Pleyana;
• Детокс спа-уход «Чайная церемония» от Pleyana.
Эти мероприятия, безусловно, будут интересны не только профессионалам, но и всем, кто хочет научиться ухаживать за лицом и телом в домашних условиях.
В течение всех дней работы выставки для специалистов медицинских учреждений будут проходить обучающие конференции и семинары, в ходе которых они смогут узнать о новинках отрасли, обсудить проблемы, обменяться опытом.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
3 октября 2018 (среда)
Конференц-зал №1
13.00.-18.00.
I Конгресс по эстетической медицине и косметологии
Организатор конгресса: компания "Сфера Красоты"
Конференц-зал №2
14.00.-17.00.
Конференция
Как правильно (не) стареть по-белорусски
Организатор: Белорусское республиканское геронтологическое общество, журнал «Наука и инновации»
МАСТЕР-КЛАССЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ:
12.30.-16.00.
Мастер-классы на экспозиции Группы компаний «Ароша beauty»
Организатор: Группа компаний «Ароша beauty»
12.15.-17.00.
Работа лаборатории функционального долголетия: консультации и презентации
Организатор: Белорусское республиканское геронтологическое общество, журнал «Наука и инновации»
12.15.-17.00.
Практическая демонстрация массажного и косметологического оборудования «Yamaguchi» и «US Medica»
Организатор: «Alfamarket.by»
4 октября 2018 (четверг)
Конференц-зал №1
10.00.-14.00.
Конференция
Практическая школа пульмонолога: современные технологии в диагностике и лечении респираторных заболеваний
Организатор: ООО «Борлен»
14.00.-14.30.
Семинар
Современное бальнеологическое оборудование
Организатор: ООО «Дарни – ЛС»
14.30.- 17.00.
Семинар и мастер-классы:
Организатор: ЧУП «Азгар»
Конференц-зал №2
12.00.-13.00.
Семинар
Эффективность применения современных хирургических бандажей «Польза»
Спикер: Крицкий Владимир Михайлович, врач-хирург, рентгеноэндоваскулярный хирург
Организатор: ООО «Белпа-мед»
13.00.-14.00.
Мастер-класс
Интернет-маркетинг и продвижение услуг медицинской отрасли в интернете
Организатор: компания MAXI.BY MEDIA
15.00.-17.00.
Семинар
Клеточные технологии для современной медицины
Организатор: ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии»
МАСТЕР-КЛАССЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ:
12.00.-16.00.
Мастер-классы по спа-массажу
Организатор: ООО «Королева», Ассоциация прикладной эстетики и спа
11.00.-16.00.
Мастер-классы на экспозиции Группы компаний «Ароша beauty»
Организатор: Группа компаний «Ароша beauty»
11.00.-17.00.
Работа лаборатории функционального долголетия: консультации и презентации
Организатор: Белорусское республиканское геронтологическое общество, журнал «Наука и инновации»
11.00.-17.00.
Практическая демонстрация массажного и косметологического оборудования «Yamaguchi» и «US Medica»
Организатор: «Alfamarket.by»
5 октября 2018 (пятница)
МАСТЕР-КЛАССЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ:
11.00.-13.00.
Мастер-классы на экспозиции Группы компаний «Ароша beauty»
Проводит сертифицированный тренер брендов Pleyana( Швейцария-Россия), Bielenda professional(Польша), Arosha(Италия) косметолог, преподаватель курсов по косметологии, тренер по фейсбилдингу Ещина Екатерина.
10.30.-13.00.
Практическая демонстрация массажного и косметологического оборудования «Yamaguchi» и «US Medica»
Организатор: «Alfamarket.by»
Посещение выставок будет интересно не только специалистам, но и всем, кто заботится о своем здоровье и здоровье своих близких, хочет вести здоровый образ жизни и хорошо выглядеть. Сочетание шоу-, конкурсных, бизнес- и обучающих программ, новые контакты, поставщики, новинки отрасли, новые идеи, сделают мероприятие интересным для каждого.
Международные специализированные выставки «Эстетическая медицина и косметология», «Медицина и здоровье-2018» пройдут с 3 по 5 октября по адресу: г. Минск, ул. Ташкентская, 19, СК «Чижовка Арена».
Участие практически во всех мероприятиях программы бесплатное при условии предварительной регистрации на сайте.
Организатор — выставочная компания «Минскэкспо».
По вопросам посещения и участия можно обращаться по тел. +375 17 327 35 11, +375 17 226 98 87, е-mail:
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С 3 по 5 октября 2018 года в Минске на новой экспозиционной площадке (ул. Ташкентская, 19, СК «Чижовка Арена») пройдут специализированные выставки «ЭСТЕТИЧЕСКАЯ...
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