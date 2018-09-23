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Белтелерадиокомпания запускает три мобильных приложения

24.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Белтелерадиокомпания запускает три мобильных приложения
Белтелерадиокомпания запускает три мобильных приложения, сообщили в пресс-службе Белтелерадокомпании.

С началом телевизионного сезона 2018/2019 медиахолдинг 1 октября запускает собственное мобильное приложение под слоганом "Белтелерадиокомпания: телевидение всегда с тобой!".

Со временем оно будет представлять собой целый комплекс приложений, которые усовершенствуют и облегчат доступ к телеканалам компании, новостному контенту с помощью планшета или мобильного телефона. Скачать новое приложение можно будет бесплатно. "Это только первые шаги Белтелерадиокомпании по серьезному продвижению своего контента в интернете, но шаги очень важные. Спрос на наш контент есть, и задача - доставить его до потребителя всеми возможными способами. Мобильное приложение - очень удобно, но это далеко не все, что мы предложим интернет-пользователям в новом сезоне", - сказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Вначале медиахолдинг запускает общее приложение, которое позволит смотреть в режиме онлайн все каналы компании. Его можно будет бесплатно скачать для платформы Android, зайдя на Play Market, а чуть позже подобное приложение появится и для iOS - на App Store. "Общее приложение будет оснащено интерактивной программой, с помощью которой можно установить напоминание или посмотреть проекты и трансляции в записи.

Также приложение позволит телеканалам осуществлять обратную связь со зрителями, которые смогут поучаствовать в постоянно обновляющихся опросах и голосованиях. К слову, для объективности от одного подписчика будет приниматься только один голос", - рассказал главный директор главной дирекции подготовки телепрограмм медиахолдинга Александр Казюкевич. Следом за общим приложением Агентство телевизионных новостей медиахолдинга предложит подписчикам практически полноценный информационный портал.

Помимо событий, произошедших в Беларуси и мире, которые АТН освещает в телеэфире и на сайте Белтелерадиокомпании, зрители смогут ознакомиться с дополнительными новостями и эксклюзивными материалами. Кстати, с помощью приложения АТН у каждого появится возможность не просто поделиться новостью с остальными подписчиками, но и добавить свой собственный видеоролик с коротким текстовым комментарием.

Это уникальная возможность для тех, кто стал очевидцем важных и невероятных событий, чтобы рассказать о них всей стране: такие видеоматериалы будут использованы АТН в телеэфире. В скором времени также появятся приложения "Беларусь 5" и "Культурный календарь", которые станут удобным дополнением привычного контента первых в стране спортивного и социокультурного телеканалов. "Культурный календарь" познакомит зрителей с анонсами ближайших концертов, спектаклей и других событий культурной жизни страны. В планах и внедрение функции, которая позволит подписчикам попасть на понравившееся мероприятие, связавшись всего в один клик с билетным оператором.

Приложение телеканала "Беларусь 5", кроме удобных трансляций с экрана мобильного телефона, поделится со зрителями самой свежей спортивной информацией, а также статистическими данными, таблицами и многим другим, без чего не обходится ни один настоящий болельщик.

 

БелТА.

 
Теги: Новости
 
 
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Белтелерадиокомпания запускает три мобильных приложения, сообщили в пресс-службе Белтелерадокомпании.
 
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