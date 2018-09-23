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С 1 июня по 15 сентября на территории Ветковского района проводилась специальная программа «Мак»

24.09.2018 — Разное | Новости Ветки  
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С 1 июня по 15 сентября на территории Ветковского района проводилась специальная программа «Мак»
С 1 июня по 15 сентября на территории Ветковского района, как и на территории всей страны, проводилась специальная программа «Мак». В ходе её реализации сотрудниками ОВД Ветковского райисполкома выявлено 32 факта произрастания дикорастущей конопли и один факт произрастания дикорастущего мака. Обнаруженные растения были уничтожены: конопля — на площади 29797 кв. м и мак на площади 2 квадратных метра. В килограммах уничтожено 1729,5 кг конопли и 3 кг мака.

За время проведения специальной программы «Мак» на территории Ветковского района было составлено 22 административных протокола по ст. 16.1 КоАП Республики Беларусь (Посев или выращивание запрещённых к возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Напоминаем! За незаконный посев или выращивание наркосодержащих культур мака и конопли без цели их сбыта или изготовления наркотических средств предусмотрена административная ответственность по ст. 16.1 КоАП. Нарушение указанной статьи влечёт наложение штрафа в размере до 20 базовых величин (до 480 рублей). В случае, если будет доказан факт посева наркосодержащих растений с целью их сбыта или изготовления из них наркотических средств, гражданин будет привлечён к уголовной ответственности по ст. 329 УК Республики Беларусь (Посев или выращивание запрещённых к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Её санкция предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Группа по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ОВД Ветковского райисполкома.

 
 
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  С 1 июня по 15 сентября на территории Ветковского района, как и на территории всей страны, проводилась специальная программа «Мак». В ходе её реализации...
 
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