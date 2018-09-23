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Появилось видео лобовой аварии под Солигорском, в которой погибли три человека

24.09.2018 12:38 — Разное | Tut.by  
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В распоряжении AUTO.TUT.BY появилось видео лобового столкновения под Солигорском, в котором погибли три человека. Видеозапись прислал в редакцию читатель Олег Крюков.

Напомним, авария произошла утром 24 сентября на 1-м километре трассы Солигорск — Дубеи. По предварительной информации, 23-летняя водитель Renault Laguna не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем УАЗ, которым управлял 27-летний мужчина.


Фото: Следственный комитет

В результате ДТП погибли оба водителя и пассажирка легковушки.

 
 
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Напомним, авария произошла утром 24 сентября на 1-м километре трассы Солигорск - Дубеи.
 
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