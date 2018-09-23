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Появилось видео лобовой аварии под Солигорском, в которой погибли три человека
В распоряжении AUTO.TUT.BY появилось видео лобового столкновения под Солигорском, в котором погибли три человека. Видеозапись прислал в редакцию читатель Олег Крюков.
Напомним,
В результате ДТП погибли оба водителя и пассажирка легковушки.
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Напомним, авария произошла утром 24 сентября на 1-м километре трассы Солигорск - Дубеи.
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