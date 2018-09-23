Известный педагог и тренер Анатолий Лазуркин строит в Башкировке храм

Педагог по русскому языку, тренер, обладатель черного пояса по каратэ Анатолий Лазуркин свое детство провел в небольшой деревне Башкировка Шкловского района Могилевской области. Это небольшой населенный пункт, в котором сегодня проживают 24 местных жителя. В память о предках Анатолий Леонидович на участке земли, принадлежавшем его родителям, строит православную церковь. А рядом с будущей церковью завершается реконструкция дома, где стараниями педагога школьники из разных городов смогут получать консультации лучших репетиторов страны по всем учебным предметам. Вырученные средства направят на благотворительность и местные нужды.



председатель Городецкого сельского исполнительного комитета Шкловского района Могилевской области Игорь БУКЕТОВ. Фото: АиФ

Последователей благих начинаний немало. Как рассказал «АиФ» председатель Городецкого сельского исполнительного комитета Шкловского района Могилевской области Игорь БУКЕТОВ, местная власть всячески поддерживает инициативу Анатолия Лазуркина.

- Например, мы провели субботник, в котором приняли участие сотрудники исполкома и других организаций - занимались уборкой и облагораживанием территории, - поделился Игорь Букетов. - Также активное участие в субботнике приняли ребята-каратисты.

Меня как председателя сельисполкома не может не радовать, что человек, который родом из наших мест, не забывает свою родину и делает для нее столько полезного. Во-первых, здесь будет своя церковь. Во-вторых, этот маленький населенный пункт может стать для детей центром знаний.

Мы не могли остаться в стороне и тогда, когда Анатолий Лазуркин решил организовать в Башкировке праздник для сельчан.

Всеобщий праздник

Праздник «Возрождение малой родины» прошел в Башкировке 15 сентября. На нем побывали жители всех близлежащих деревень - Слободка, Заходы, Новые Чемоданы, Городец, Княжицы и других. В праздничном концерте приняли участие творческие коллективы из Минска, а также Шкловского районного и Городецкого сельского Домов культуры. Овациями зрители встретили выступление звездных гостей - народной артистки Беларуси Ядвиги Поплавской и певицы Анастасии Тиханович.

Ядвига ПОПЛАВСКАЯ поздравила местных жителей с тем, что в Башкировке появится церковь:

- По себе знаю: именно храм поможет наполнить сердца любовью. Со временем вы увидите, как он будет защищать вас в любых обстоятельствах, позволит не утратить веру в справедливость, благородство и сбережет красоту вашей души.

ФАКТ

В «Школе особой защищенности» Анатолия Лазуркина обучают технике самообороны, которая и проста, и эффективна одновременно. «Не стоит забывать о том, что «невидимый» недруг намного серьезнее того, с которым можно столкнуться вживую, - говорит Анатолий Леонидович. - «Хулиган», который живет внутри нас, намного страшнее и опаснее хулигана уличного. И беспокоит он нас куда чаще! Поэтому намного сложнее (и более важно) научить детей искусству защиты от внутреннего недоброжелателя».

Анатолий Лазуркин убежден: искреннее прощение как ничто другое расчищает дорогу в будущее, убирает ненужные препятствия и барьеры, открывает новые возможности, новые двери, в которые прежде вход был недоступен. Поэтому в большой спортивной семье еженедельно празднуют Прощеное воскресенье. И каждый по-настоящему счастлив.