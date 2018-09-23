ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Душевая кабина у кровати и туалет за стеклом: минчанин сделал необычный ремонт в квартире-студии

24.09.2018 16:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Дизайн квартиры ее хозяин Александр придумал сам. Говорит, что когда-то учился в художественно-архитектурной школе, а еще много путешествовал — отсюда и понимание, что и как делать. «Квартира была небольшой, всего 45 квадратных метров со свободной планировкой. Мне хотелось максимально сохранить естественный свет и пространство. Все продумал так, что днем в душевой и туалете не нужно включать свет, а лежа на кровати не надо даже голову поднимать, чтобы увидеть ночной город».


Александр рассказал, что манекен использует в качестве торшера (в руке у манекена фонарик), когда нужен мягкий свет. Фото: realt.by

Квартира-студия расположена на 25-м этаже каркасного дома на улице Маяковского, 11. Из двух огромных окон — эркерного и панорамного — видна Свислочь и центральная часть Минска.


Фото: realt.by

— Лежишь в кровати — и весь город видно. Утром — рассветы, вечером — закаты. Поэтому и ремонт делал с расчетом максимально сохранить пространство и свет. Зонирование сделал условное: разделил потолок тремя базовыми цветами — красным, черным и белым. У каждой зоны свое освещение, включил один сектор — и пространство разделилось. На одной из них — модная нынче абстракция в виде силуэта девушки.


Фото: realt.by

Идею поставить душевую кабину и оборудовать санузел за стеклянной стеной Александр привез из путешествий по азиатским странам.


Слева на фото часть стеклянной стены санузла, которая закрываетсяпри надобности шторками. Фото: realt.by

— Стеклянная стена в санузле визуально увеличивает пространство. Если надо уединиться — можно опустить специальные шторки, которые вмонтированы в потолок.

Чтобы смягчить холодные базовые цвета, кухню и пол Александр сделал «под дерево».


Кухня. За стеклом с фиолетовой стеной — санузел. Фото: realt.by

— Во всей студии на полу лежит плитка. Она очень близка к фактуре дерева и смотрится отлично — ее я покупал несмотря на высокую цену. В двух местах пол идет с подогревом — возле эркерного окна и от кухни до дивана.


Фото: realt.by

Во сколько обошелся ремонт этой однокомнатной квартиры Александр затруднился ответить. Говорит, что когда покупал материала, то смотрел на качество и функционал.

— Шкаф в нише между колоннами один из самых дешевых, но он просто шикарно туда вписался. Кран в санузле сенсорный, стоил почти 800 рублей. Зато раковина с тумбочкой обошлась всего в 200 рублей, в то время как такая же испанская продавалась почти по цене сенсорного крана. Но смысла переплачивать за бренд не было — тумбочка прекрасно выполняет свою функцию.


Квартира-студия на Маяковского продается. Цена -111 тысяч долларов в эквиваленте, по 2 456 за квадратный метр.


Фото: realt.by
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Концерт «Симфоническое КИНО» состоится в Минске 27 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика