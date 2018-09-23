Душевая кабина у кровати и туалет за стеклом: минчанин сделал необычный ремонт в квартире-студии

Дизайн квартиры ее хозяин Александр придумал сам. Говорит, что когда-то учился в художественно-архитектурной школе, а еще много путешествовал — отсюда и понимание, что и как делать. «Квартира была небольшой, всего 45 квадратных метров со свободной планировкой. Мне хотелось максимально сохранить естественный свет и пространство. Все продумал так, что днем в душевой и туалете не нужно включать свет, а лежа на кровати не надо даже голову поднимать, чтобы увидеть ночной город».



Александр рассказал, что манекен использует в качестве торшера (в руке у манекена фонарик), когда нужен мягкий свет. Фото: realt.by

Квартира-студия расположена на 25-м этаже каркасного дома на улице Маяковского, 11. Из двух огромных окон — эркерного и панорамного — видна Свислочь и центральная часть Минска.



Фото: realt.by

— Лежишь в кровати — и весь город видно. Утром — рассветы, вечером — закаты. Поэтому и ремонт делал с расчетом максимально сохранить пространство и свет. Зонирование сделал условное: разделил потолок тремя базовыми цветами — красным, черным и белым. У каждой зоны свое освещение, включил один сектор — и пространство разделилось. На одной из них — модная нынче абстракция в виде силуэта девушки.



Фото: realt.by

Идею поставить душевую кабину и оборудовать санузел за стеклянной стеной Александр привез из путешествий по азиатским странам.



Слева на фото часть стеклянной стены санузла, которая закрываетсяпри надобности шторками. Фото: realt.by

— Стеклянная стена в санузле визуально увеличивает пространство. Если надо уединиться — можно опустить специальные шторки, которые вмонтированы в потолок.

Чтобы смягчить холодные базовые цвета, кухню и пол Александр сделал «под дерево».



Кухня. За стеклом с фиолетовой стеной — санузел. Фото: realt.by

— Во всей студии на полу лежит плитка. Она очень близка к фактуре дерева и смотрится отлично — ее я покупал несмотря на высокую цену. В двух местах пол идет с подогревом — возле эркерного окна и от кухни до дивана.



Фото: realt.by

Во сколько обошелся ремонт этой однокомнатной квартиры Александр затруднился ответить. Говорит, что когда покупал материала, то смотрел на качество и функционал.

— Шкаф в нише между колоннами один из самых дешевых, но он просто шикарно туда вписался. Кран в санузле сенсорный, стоил почти 800 рублей. Зато раковина с тумбочкой обошлась всего в 200 рублей, в то время как такая же испанская продавалась почти по цене сенсорного крана. Но смысла переплачивать за бренд не было — тумбочка прекрасно выполняет свою функцию.





Квартира-студия на Маяковского продается. Цена -111 тысяч долларов в эквиваленте, по 2 456 за квадратный метр.



Фото: realt.by