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Китайские медики провели мастер-класс по иглоукалыванию в Минской больнице
Новости Беларуси. Обмен опытом и молодыми специалистами. 24 сентября Минскую областную клиническую больницу посетила делегация из Китайской Народной Республики, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Гости ознакомились с работой центра традиционной китайской медицины. Специалисты из Поднебесной провели мастер-классы по иглоукалыванию, обсудили с белорусскими коллегами вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе обучение китайских врачей на базе белорусских учреждений образования и возможность посещения нашими студентами Китая.
Подробнее – в видеоматериале
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Новости Беларуси. Обмен опытом и молодыми специалистами. 24 сентября Минскую областную клиническую больницу посетила делегация из Китайской Народной...
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