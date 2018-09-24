Как добиться от регионов экономического роста?





Для эффективного развития регионов необходимо привлекать людей в малый бизнес, чиновникам на местах дать больше возможностей, а государству следует избавиться от избыточных функций в принятии инвестиционных решений, убеждены эксперты.

Говоря о региональной политике в Беларуси, начальник главного управления стратегического развития и международного сотрудничества Минэкономики Дмитрий Ярошевич в ходе дискуссии, прошедшей в рамках региональных конференций KEF-2018 в Гродно, признал, что ей в целом не уделялось до сих пор достаточного внимания.

«Чаще всего региональная политика вообще не рассматривалась как что-то самостоятельное. На регион влияла центральная политика: смотрелось, какие госпредприятия развиваются лучше-хуже и т.д., – сказал он. – Однако, и децентрализация, я уверен, не должна быть сама ради себя. Этот вопрос встанет по мере того, как будет идти распределение экономических интересов, по мере того, как будет расти доля частных субъектов».

В том, что в Беларуси сегодня нет никакой региональной политики, согласился и доцент, заведующий кафедрой международного бизнеса и маркетинга ГРГУ им. Янки Купалы Ли Чон Ку.

«Нет признания того, что регионы как-то отличаются друг от друга и что должно быть драйвером в каждом регионе, – отметил он. – Я так думаю, что если Минэкономики считает себя экономическим штабом, то оно должно сказать, что либо экономическое развитие регионов – это дело регионов, либо это дело ведомства. А поскольку, как я вижу, Минэкономики продолжает настаивать, что развитие регионов остается за ним, тогда зачем губернаторы, аппарат управления на местах, зачем бизнес-сообщество, ведь их все равно никто не слушает?»

В ходе дискуссии эксперты также вспомнили о разработанных в стране стратегиях устойчивого развития регионов. Было отмечено, что в данный международный проект были вложены немалые деньги. Как результат – книги изданы, но информация остается невостребованной.

Немаловажную проблему, утверждают эксперты, для эффективного развития региональной политики также составляет сегодня отсутствие актуальной информации по всем регионам.

«Используя современные технологии, важным было бы создать в стране базу данных, в которой бы находилась информация по тому, что творится в каждом районе, кто реально присутствует в данном населенном пункте, что происходит в данном субъекте хозяйствования. И все это должно быть в открытом доступе», – предложил руководитель отдела регионального развития по Гродненской области ПВТ Беларуси Юрий Войтукевич.

В качестве положительного примера он привел Великобританию, где органам местной власти вменяется в обязанность показывать, что происходит в каждом регионе.

Решать, куда инвестировать, должен бизнес

В контексте проблемы региональной политики эксперты также подняли вопрос инвестиций.

Как заметил представитель Минэкономики, ему по ходу работы не раз приходилось сталкиваться с инвесторами, которые задают вопрос о том, какие отрасли приоритетны в том или ином регионе Беларуси. Поэтому, на его взгляд, сегодня просто необходима дорожная карта инвестора того или иного региона.

«Крайне важно знать преимущества той или иной территории, и уже, исходя из этих преимуществ, выстраивать политику в отношении этих регионов», – заметил он.

Однако, как заметил эксперт Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук, при всем этом государство не должно определять приоритеты и решать, куда должен инвестировать частник.

«Кто ответит, к примеру, за неправильные инвестиционные решения в 2015 году и проведенную тогда модернизацию экономики. Каждый белорус по сути вложил 3,5 тыс. рублей в те решения. И у меня соответственно возникает вопрос: почему? Я, к примеру, не готов чтобы за меня принимали решения, чтобы условно в «Гомсельмаш» и или еще куда-то вкладывались деньги», – отметил экономист.

Он уверен, когда бизнес-решения об инвестициях принимаются бизнесом, они рискуют своими деньгами, и, следовательно, в такой ситуации будут тщательно просчитывать все варианты в отличие от госсектора.

«Частный бизнес должен иметь право на принятие решений, поскольку сегодня многие частные предприятия гораздо эффективнее государственных, но для того, чтобы развиваться и становится еще более эффективным, ему надо притягивать ресурсы, которые искусственно закопаны в госсекторе, – отметил Дмитрий Крук.

«Приведу пример: огромная площадка в центре города – завод «Луч». Получается, в самом центре столицы на площади, которая стоит просто золотые деньги, стоит предприятие, которое производит продукцию в лучшем случае на один миллион долларов. Почему не отдать эти площади частому бизнесу, который распорядится всем этим гораздо эффективнее? – задается вопросом экономист. – Государство сегодня оставляет за собой последнее слово в решении: кому достанутся ресурсы. И если это не изменится, частный бизнес будет и дальше сталкиваться с барьерами».

Поэтому, по мнению эксперта, государство должно избавляться от несвойственных ему функций, особенно, что касается принятия инвестиционных решений. Кроме этого, считает Дмитрий Крук, нужно дать больше свободы самим регионам в принятии различного рода административных решений.