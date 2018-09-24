От 890 рублей за метр новой квартиры. Обзор региональных новостроек от Realt.by

Квартиры в областных центрах Беларуси в рекордные 2.2 раза дешевле, чем в столице. Общее количество сделок купли-продажи квартир в областных центрах по сравнению со II кварталом 2017 года сократилось только на 2,2%. В это время в Могилеве спрос остался на прошлогоднем уровне, а в Гомеле зафиксирован значительный рост — здесь квартир купили на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рассмотрите интересные готовые и строящиеся новостройки в региональных городах. Возможно найдете свое недорогое жилье!





1. Жилой комплекс «Прибужский квартал» — классика комфорта в самом центре Бреста





Прибужский квартал — это 4-этажный, 4-подъездный дом на 70 квартир. В доме предусмотрены 1, 2, 3-комнатные квартиры с различными планировочными решениями и площадью от 32 кв. м до 101 кв. м.

Проект создан с заботой о каждом будущем жителе, кто любит и ценит комфорт в привычном городском ритме: закрытая, благоустроенная территория, детские площадки, зоны для отдыха, дизайн входных групп.

На первом этаже предусмотрены помещения под коммерческие объекты.

Подробная информация по тел.: +375 (29) 878-99-99, +375 (162) 58-99-99 или в офисе отдела продаж по адресу: г. Брест, ул. Орджоникидзе, д. 3-2.

ООО «Прибужский квартал»

2. Новостройка в Бресте на ул. Островского





Предлагаем квартиры в жилых домах, расположенных по адресу: г. Брест, ул. Островского, 6 и 8. Четырехэтажный и шестиэтажные монолитно-каркасные дома 2018 года постройки. Строительные работы выполнены добросовестно. В шестиэтажном доме установлен бесшумный греческий лифт. Высота потолков — 3 метра. Наличие больших витражных окон делает квартиры светлыми и просторными. Свободная планировка.

В наличии в шестиэтажном доме:

— однокомнатные квартиры площадью от 37,5 кв. м до 51,5 кв. м, расположенные с 3-го по 6-ой этажи;

— двухкомнатные квартиры площадью от 73 кв. м до 85,7 кв. м, расположенные с 3-го по 6-ой этажи.

В наличии в четырехэтажном доме:

— однокомнатные квартиры площадью от 46,3 кв. м до 51,6 кв. м

— трехкомнатные квартиры площадью от 74, 7 кв. м. до 90.0 кв. м

Возможна рассрочка до конца года. Приглашаем вас для просмотра наших квартир.

Продавец: Центр недвижимости «Престиж»

3. Кирпичный дом в Могилеве на пересечении улицы Островского и пр. Пушкинского





Заключаем договоры на приобретение квартир в строящемся 10-этажном кирпичном доме на пересечении улицы Островского и проспекта Пушкинского в Могилеве.

Вблизи дома находится популярный ТЦ «Престон», магазины и объекты инфраструктуры на первых этажах жилых домов. В шаговой доступности лицей, школа, детсад, объекты общепита, кинотеатр.

Квартиры имеют просторные лоджии и высокие потолки. Подробнее в статье о доме.

Остались: 1-комн. квартиры — 50 кв. м.!

Цена квадратного метра: от 1262 —1304 рублей.

Телефон: +375 (29) 345-12-13, +375 (29) 396-00-73

Продавец: ООО «Юрстроймаш»

4. Жилой комплекс по ул. Волмянский шлях в аг. Колодищи





Жилые дома располагаются в 10 км от метро «Уручье».

Комплекс состоит из 3-х трехэтажных двухподъездных жилых домов. Наружные стены выполнены из керамического блока, внутренние несущие стены — кирпич. Вентилируемый фасад выполнен из линеарных панелей, которые в любое время года будут смотреться привлекательно.

В трех домах 78 квартир, в том числе 44 однокомнатных, 15 двухкомнатных и 19 трехкомнатных. Площадь однокомнатных квартир начинается от 42 кв. м, двухкомнатных — от 65 кв. м, трехкомнатных — от 86 кв. м.

Особенность квартир в устройстве кухни-столовой площадью 14-19 кв. м (квартиры типа 1+, 2+, 3+), что значительно расширяет функциональные возможности помещения.

При 100% оплате стоимость 1 кв. м составляет:

— однокомнатных квартир 1 750,88 рублей;

— двухкомнатных квартир 1 650,25 рублей;

— трехкомнатных квартир 1 549,63 рублей;

— встроенного помещения 1 932,00 рублей.

При оплате цены договора по графику платежей стоимость 1 кв. м составляет от 1650 до 1851 рублей.

Продавец: ООО «Металлстройпрофиль»

5. Продажа квартир на Георгиевском проспекте в Бобруйске





Продаются готовые квартиры в г. Бобруйск, пр-кт Георгиевский, 30.

Панельный дом 8-10 этажей. В квартирах высокие потолки — 2,7 метра.

Жилой дом оснащен бесшумными лифтами, улучшенная планировка, энергосберегающие окна, остекленные лоджии, приборы учета тепла, воды, электроэнергии. В наличии только однокомнатные квартиры.

Стоимость кв. метра — 890 рублей.

Условия продажи — 100% оплата.

Продавец: ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения»

6. МФК на Суворова в Витебске





Многофункциональный комплекс расположен в границах улиц Ленина — Чехова — Суворова — Грибоедова (ул. Суворова, 37 А) в Витебске.

В жилой части комплекса запроектированы одно-, двух-, пяти- и шестикомнатные квартиры на 3-6 этажах, а также квартиры-студии. Планировки в доме тщательно продуманы.

Стоимость кв. метра: 1 188 — 1274 рублей.

Предлагаем следующие квартиры:

5 этаж — 2-комнатная площадью 93,3 кв. м по цене 1274 руб./кв. м;

6 этаж — 3-комнатная площадью 123,94 кв. м по цене 1274 руб./кв. м;

6 этаж — 2-комнатная площадью 70,2 кв. м по цене 1274 руб./кв. м;

4 этаж — 2-комнатная площадью 97,07 кв. м по цене 1188/кв. м;

5 – 6 этаж (в двух уровнях) — 5-комнатная общей площадью 215 кв. м по цене 1188 руб./кв. м;

3-й, 4-й этажи — квартиры-студии от 28 до 62 кв. м по цене 1188 руб./кв. м.

С верхних этажей открывается панорама на город.

Ознакомиться с ходом строительства, планировками квартир, получить дополнительную информацию можно в офисе застройщика.

Телефон: +375 (212) 35-92-56, 35-92-57

Продавец: ОДО «НПП Мера»

7. Жилой дом в Озерицкой Слободе. 15 км от Минска





Бобруйский завод КПД предлагает принять участие в долевом строительстве квартир в Озерицкой Слободе, район Кургана Славы, 15 км по МКАД в Московском направлении.

Дом — панельный, 3 подъезда, 5 этажей, с тех. подпольем и чердаком, отопление индивидуальное поквартирное. Квартиры без отделки. На придомовой территории запроектированы места для отдыха жильцов, парковка и площадка для раздельного сбора мусора. Рядом школа, детский сад. Хорошее транспортное сообщение: до Минска можно добраться на маршрутке, которая ходит каждые 10 минут или на рейсовом автобусе с интервалом 15-20 мин.

Площадь квартир:

1 комнатных — 46,70 кв. м;

2 комнатных — 57,98 (58,54) кв. м.

Цена за кв. м — 1360 бел. рублей. Срок сдачи — март 2019г.

Телефон: +375 (29) 601-22-39, +375 (44) 745-56-76

Продавец: ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения»

8. Новостройка на Парижской Коммуны в Гомеле





ОАО «10 УНР» продает готовые квартиры в каркасно-блочной 10 этажной новостройке на ул. Парижской Коммуны, 25 в Гомеле.

Дом сдан. Документы на квартиры получены. Чистая продажа!

Квартиры построены со свободной планировкой для воплощения всех дизайнерских идей будущих владельцев.

Стоимость: от 1 293 — 1 893 рублей за кв. м.

+375 (17) 266-09-61, +375 (17) 266-57-00, +375 (29) 678-90-93

Продавец: ОАО «10 Управление начальника работ»

9.Многофункциональный жилой комплекс по ул. Свердлова в Гродно





Жилой дом повышенной комфортности расположился в историческом центре Гродно. Многие жильцы уже выбрали для себя именно это «сказочное» для жизни место в городе. Ну а тем, кто еще не определился с выбором, есть время на размышление. Но не так много. В продаже остались лишь 5 новых квартир. Монолитно-каркасный двухсекционный жилой дом рассчитан на 28 квартир. Важно, что в центре жильцы дома полностью обеспечены парковочными местами. Общая площадь жилых помещений варьирует от 70 до 160 кв. м.

Сегодня квартиру можно приобрести за 1800 рублей/кв.м.

Телефон: +375 (29) 699 -98-98, +375 (015) 260-55-48

Продавец: ООО «ГродноСтройГрупп»

10.Новостройка в Сморгони на ул. Гагарина





ОАО «СМТ №41» г. Сморгонь приглашает принять участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Предлагаем следующие помещения:

1 комн. квартиры от 43,7 до 45 кв. м;

2 комн. квартиры от 57, 1до 64, 4 кв. м (6 вариантов);

3 комн. квартиры 78,2 и 79,4 кв. метра.

Условия оплаты: комфортный график платежей с возможностью кредитования до 20 лет.

Ввод объекта в эксплуатацию: 30 апреля 2019г.

Только до 31 октября 2018г. Специальное предложение!

Стоимость одного квадратного метра — от 1057 рублей при единовременной оплате.

Контактный номер: +375 159 23-75-21, +375 (29) 292-12-91

Продавец: ОАО «Строительно-монтажный трест №41»

Следите за ситуацией на рынке новостроек и вторичного жилья в аналитических обзорах портала Realt.by в Брестском регионе .

Цены на квартиры в представленных новостройках актуальны на момент публикации материала.

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