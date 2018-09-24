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От 890 рублей за метр новой квартиры. Обзор региональных новостроек от Realt.by
25.09.2018 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Квартиры в областных центрах Беларуси в рекордные 2.2 раза дешевле, чем в столице. Общее количество сделок купли-продажи квартир в областных центрах по сравнению со II кварталом 2017 года сократилось только на 2,2%. В это время в Могилеве спрос остался на прошлогоднем уровне, а в Гомеле зафиксирован значительный рост — здесь квартир купили на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рассмотрите интересные готовые и строящиеся новостройки в региональных городах. Возможно найдете свое недорогое жилье!
Прибужский квартал — это 4-этажный, 4-подъездный дом на 70 квартир. В доме предусмотрены 1, 2, 3-комнатные квартиры с различными планировочными решениями и площадью от 32 кв. м до 101 кв. м.
Проект создан с заботой о каждом будущем жителе, кто любит и ценит комфорт в привычном городском ритме: закрытая, благоустроенная территория, детские площадки, зоны для отдыха, дизайн входных групп.
На первом этаже предусмотрены помещения под коммерческие объекты.
Подробная информация по тел.: +375 (29) 878-99-99, +375 (162) 58-99-99 или в офисе отдела продаж по адресу: г. Брест, ул. Орджоникидзе, д. 3-2.
ООО «Прибужский квартал»
Предлагаем квартиры в жилых домах, расположенных по адресу: г. Брест, ул. Островского, 6 и 8. Четырехэтажный и шестиэтажные монолитно-каркасные дома 2018 года постройки. Строительные работы выполнены добросовестно. В шестиэтажном доме установлен бесшумный греческий лифт. Высота потолков — 3 метра. Наличие больших витражных окон делает квартиры светлыми и просторными. Свободная планировка.
В наличии в шестиэтажном доме:
— однокомнатные квартиры площадью от 37,5 кв. м до 51,5 кв. м, расположенные с 3-го по 6-ой этажи;
— двухкомнатные квартиры площадью от 73 кв. м до 85,7 кв. м, расположенные с 3-го по 6-ой этажи.
В наличии в четырехэтажном доме:
— однокомнатные квартиры площадью от 46,3 кв. м до 51,6 кв. м
— трехкомнатные квартиры площадью от 74, 7 кв. м. до 90.0 кв. м
Возможна рассрочка до конца года. Приглашаем вас для просмотра наших квартир.
Продавец: Центр недвижимости «Престиж»
Заключаем договоры на приобретение квартир в строящемся 10-этажном кирпичном доме на пересечении улицы Островского и проспекта Пушкинского в Могилеве.
Вблизи дома находится популярный ТЦ «Престон», магазины и объекты инфраструктуры на первых этажах жилых домов. В шаговой доступности лицей, школа, детсад, объекты общепита, кинотеатр.
Квартиры имеют просторные лоджии и высокие потолки.
Остались: 1-комн. квартиры — 50 кв. м.!
Цена квадратного метра: от 1262 —1304 рублей.
Телефон: +375 (29) 345-12-13, +375 (29) 396-00-73
Продавец: ООО «Юрстроймаш»
Жилые дома располагаются в 10 км от метро «Уручье».
Комплекс состоит из 3-х трехэтажных двухподъездных жилых домов. Наружные стены выполнены из керамического блока, внутренние несущие стены — кирпич. Вентилируемый фасад выполнен из линеарных панелей, которые в любое время года будут смотреться привлекательно.
В трех домах 78 квартир, в том числе 44 однокомнатных, 15 двухкомнатных и 19 трехкомнатных. Площадь однокомнатных квартир начинается от 42 кв. м, двухкомнатных — от 65 кв. м, трехкомнатных — от 86 кв. м.
Особенность квартир в устройстве кухни-столовой площадью 14-19 кв. м (квартиры типа 1+, 2+, 3+), что значительно расширяет функциональные возможности помещения.
При 100% оплате стоимость 1 кв. м составляет:
— однокомнатных квартир 1 750,88 рублей;
При оплате цены договора по графику платежей стоимость 1 кв. м составляет от 1650 до 1851 рублей.
Продавец: ООО «Металлстройпрофиль»
Продаются готовые квартиры в г. Бобруйск, пр-кт Георгиевский, 30.
Панельный дом 8-10 этажей. В квартирах высокие потолки — 2,7 метра.
Жилой дом оснащен бесшумными лифтами, улучшенная планировка, энергосберегающие окна, остекленные лоджии, приборы учета тепла, воды, электроэнергии. В наличии только однокомнатные квартиры.
Стоимость кв. метра — 890 рублей.
Условия продажи — 100% оплата.
Продавец: ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения»
Многофункциональный комплекс расположен в границах улиц Ленина — Чехова — Суворова — Грибоедова (ул. Суворова, 37 А) в Витебске.
В жилой части комплекса запроектированы одно-, двух-, пяти- и шестикомнатные квартиры на 3-6 этажах, а также квартиры-студии. Планировки в доме тщательно продуманы.
Стоимость кв. метра: 1 188 — 1274 рублей.
Предлагаем следующие квартиры:
С верхних этажей открывается панорама на город.
Ознакомиться с ходом строительства, планировками квартир, получить дополнительную информацию можно в офисе застройщика.
Телефон: +375 (212) 35-92-56, 35-92-57
Продавец: ОДО «НПП Мера»
Бобруйский завод КПД предлагает принять участие в долевом строительстве квартир в Озерицкой Слободе, район Кургана Славы, 15 км по МКАД в Московском направлении.
Дом — панельный, 3 подъезда, 5 этажей, с тех. подпольем и чердаком, отопление индивидуальное поквартирное. Квартиры без отделки. На придомовой территории запроектированы места для отдыха жильцов, парковка и площадка для раздельного сбора мусора. Рядом школа, детский сад. Хорошее транспортное сообщение: до Минска можно добраться на маршрутке, которая ходит каждые 10 минут или на рейсовом автобусе с интервалом 15-20 мин.
Площадь квартир:
1 комнатных — 46,70 кв. м;
2 комнатных — 57,98 (58,54) кв. м.
Цена за кв. м — 1360 бел. рублей. Срок сдачи — март 2019г.
Телефон: +375 (29) 601-22-39, +375 (44) 745-56-76
Продавец: ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения»
ОАО «10 УНР» продает готовые квартиры в каркасно-блочной 10 этажной новостройке на ул. Парижской Коммуны, 25 в Гомеле.
Дом сдан. Документы на квартиры получены. Чистая продажа!
Квартиры построены со свободной планировкой для воплощения всех дизайнерских идей будущих владельцев.
Стоимость: от 1 293 — 1 893 рублей за кв. м.
+375 (17) 266-09-61, +375 (17) 266-57-00, +375 (29) 678-90-93
Продавец: ОАО «10 Управление начальника работ»
Жилой дом повышенной комфортности расположился в историческом центре Гродно. Многие жильцы уже выбрали для себя именно это «сказочное» для жизни место в городе. Ну а тем, кто еще не определился с выбором, есть время на размышление. Но не так много. В продаже остались лишь 5 новых квартир. Монолитно-каркасный двухсекционный жилой дом рассчитан на 28 квартир. Важно, что в центре жильцы дома полностью обеспечены парковочными местами. Общая площадь жилых помещений варьирует от 70 до 160 кв. м.
Сегодня квартиру можно приобрести за 1800 рублей/кв.м.
Телефон: +375 (29) 699 -98-98, +375 (015) 260-55-48
Продавец: ООО «ГродноСтройГрупп»
ОАО «СМТ №41» г. Сморгонь приглашает принять участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Предлагаем следующие помещения:
1 комн. квартиры от 43,7 до 45 кв. м;
2 комн. квартиры от 57, 1до 64, 4 кв. м (6 вариантов);
3 комн. квартиры 78,2 и 79,4 кв. метра.
Условия оплаты: комфортный график платежей с возможностью кредитования до 20 лет.
Ввод объекта в эксплуатацию: 30 апреля 2019г.
Только до 31 октября 2018г. Специальное предложение!
Стоимость одного квадратного метра — от 1057 рублей при единовременной оплате.
Контактный номер: +375 159 23-75-21, +375 (29) 292-12-91
Продавец: ОАО «Строительно-монтажный трест №41»
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Цены на квартиры в представленных новостройках актуальны на момент публикации материала.
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