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Не покупают одежду и меньше развлекаются вне дома: на чем экономят беларусы

25.09.2018 11:22 — Разное | KYKY  
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Появились итоги исследования потребильского доверия The Conference Board Global Consumer Confidence Survey за II квартал 2018 года. Marketing.by опубликовал его результаты по Беларуси. Оказалось, беларусы меньше покупают одежду и отдыхают вне дома.

Индекс потребительского доверия (ИПД) состоит из трех индикаторов:

  • Насколько рынок труда перспективен по мнению потребителя;
  • Оценки собственного финансового положения;
  • Степень готовности тратить деньги. 

Если индекс выше ста пунктов – потребители «оптимистически настроенные». Ниже ста пунктов – значит, преобладают пессимистические настроения. А настрой напрямую влияет на их желание и готовность тратить деньги. 

Индекс потребительского доверия в Беларуси

ИПД в Беларуси во втором квартале 2018 года вырос до 67 пунктов – таким высоким в нашей стране он не был никогда за время проведения исследований. Но Беларусь стала шестой среди  наиболее пессимистично настроенных стран в мире, которые участвовали в исследовании.

Все три показателя ИПД выросли во втором квартале:

  • 36% беларусов ожидают «хороших» или «отличных» финансовых перспектив в ближайшие шесть месяцев (в первом квартале было 32%);
  • 19% беларусов сказали, что сейчас удачное время для покупок (14% в первом квартале);
  • 13% опрошенных хорошо оценивают перспективы на рынке труда (10% в первом квартале).

«Рост потребительского доверия мы связываем с несколькими факторами. Первое – это относительно стабильный курс беларуского рубля во втором квартале 2018 года. Второе – рост реальной заработной платы и ВВП в первом полугодии 2018 года по отношению к аналогичному периоду в 2017 году. Стоит также обратить внимание на низкие темпы роста инфляции, а в мае даже была зафиксирована дефляция», – сказала директор Nielsen (партнера исследования) в Беларуси Анна Ильчук.

Что беспокоит беларусов

Больше всего беларусов беспокоила экономическая ситуация (27%), рост цен на продукты и коммуналку (25% и 24% соответственно). Европейцев, например, больше всего беспокоит здоровье, а затем экономика и работа.

По сравнению с первым кварталом, на 1% меньше беларусов считают, что экономика страны переживает кризис.

На чем экономят беларусы

Во втором квартале 72% опрошенных продолжают экономить: большинство планирует меньше тратиться на новую одежду (49%). На втором месте – экономия на развлечениях вне дома (47%). Почти столько же переключаются на более дешевые бренды. Чуть меньше беларусов (42-43%) сокращают расходы на обновление гаджетов и газ/электричество.

У 74% беларусов есть свободные деньги (то есть те, которые остались после расходов на базовые нужды). Это на 3% больше, чем в первом квартале. Гораздо больше беларусов тратит свободные деньги на новую одежду (на 8% больше, чем в первом квартале) и отпуск (на 6%). При этом на 3% меньше людей тратятся на выплату долгов. Среди популярных категорий, на которые белорусы тратят деньги, оказались также обустройство дома и отдых вне дома (оба по 21%), а почти каждый четвертый беларус предпочитает сберегать свободные деньги. 

 
 
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Появились итоги исследования потребильского доверия The Conference Board Global Consumer Confidence Survey за II квартал 2018 года. Marketing.by опубликовал его результаты по Беларуси. Оказалось,...
 
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