Не покупают одежду и меньше развлекаются вне дома: на чем экономят беларусы

Появились итоги исследования потребильского доверия The Conference Board Global Consumer Confidence Survey за II квартал 2018 года. Marketing.by опубликовал его результаты по Беларуси. Оказалось, беларусы меньше покупают одежду и отдыхают вне дома.

Индекс потребительского доверия (ИПД) состоит из трех индикаторов:

Насколько рынок труда перспективен по мнению потребителя;

Оценки собственного финансового положения;

Степень готовности тратить деньги.

Если индекс выше ста пунктов – потребители «оптимистически настроенные». Ниже ста пунктов – значит, преобладают пессимистические настроения. А настрой напрямую влияет на их желание и готовность тратить деньги.

Индекс потребительского доверия в Беларуси

ИПД в Беларуси во втором квартале 2018 года вырос до 67 пунктов – таким высоким в нашей стране он не был никогда за время проведения исследований. Но Беларусь стала шестой среди наиболее пессимистично настроенных стран в мире, которые участвовали в исследовании.

Все три показателя ИПД выросли во втором квартале:

36% беларусов ожидают «хороших» или «отличных» финансовых перспектив в ближайшие шесть месяцев (в первом квартале было 32%);

19% беларусов сказали, что сейчас удачное время для покупок (14% в первом квартале);

13% опрошенных хорошо оценивают перспективы на рынке труда (10% в первом квартале).

«Рост потребительского доверия мы связываем с несколькими факторами. Первое – это относительно стабильный курс беларуского рубля во втором квартале 2018 года. Второе – рост реальной заработной платы и ВВП в первом полугодии 2018 года по отношению к аналогичному периоду в 2017 году. Стоит также обратить внимание на низкие темпы роста инфляции, а в мае даже была зафиксирована дефляция», – сказала директор Nielsen (партнера исследования) в Беларуси Анна Ильчук.

Что беспокоит беларусов

Больше всего беларусов беспокоила экономическая ситуация (27%), рост цен на продукты и коммуналку (25% и 24% соответственно). Европейцев, например, больше всего беспокоит здоровье, а затем экономика и работа.

По сравнению с первым кварталом, на 1% меньше беларусов считают, что экономика страны переживает кризис.

На чем экономят беларусы

Во втором квартале 72% опрошенных продолжают экономить: большинство планирует меньше тратиться на новую одежду (49%). На втором месте – экономия на развлечениях вне дома (47%). Почти столько же переключаются на более дешевые бренды. Чуть меньше беларусов (42-43%) сокращают расходы на обновление гаджетов и газ/электричество.

У 74% беларусов есть свободные деньги (то есть те, которые остались после расходов на базовые нужды). Это на 3% больше, чем в первом квартале. Гораздо больше беларусов тратит свободные деньги на новую одежду (на 8% больше, чем в первом квартале) и отпуск (на 6%). При этом на 3% меньше людей тратятся на выплату долгов. Среди популярных категорий, на которые белорусы тратят деньги, оказались также обустройство дома и отдых вне дома (оба по 21%), а почти каждый четвертый беларус предпочитает сберегать свободные деньги.