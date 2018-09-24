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Перепись – 2019

25.09.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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Перепись – 2019

Очередная перепись в Республике Беларусь пройдет с 4 по 30 октября 2019 г.

 

Необходимость проведения переписи населения в 2019 году обусловлена, прежде всего, большой потребностью органов государственного управления в демографических данных для анализа произошедших в населении изменений за последние 10 лет и для разработки новых программ социально-экономического развития Республики Беларусь. Перепись населения позволит изучить многие новые реалии жизни общества.
 
Особенностью переписи – 2019 является отказ от бумажных носителей (переписных листов и картографического материала).  Подготовка и сам опрос населения будут проходить с использованием планшетных компьютеров. Опросники и фрагмент карты с участком, на котором переписчику предстоит провести опрос населения, будут загружены в электронном виде в планшет. Это позволит автоматизировать ввод данных на этапе опроса, обеспечить логические контроли и тем самым повысить качество полученной информации, сократив время опроса. Также при проведении переписи будут использоваться административные источники данных: регистр населения и реестр адресов. 
 
Помимо традиционных способов сбора информации – посещение переписчиком респондентов на дому и прохождение опроса на стационарном участке – предлагается самозаполнение переписного листа посредством специализированного программного обеспечения в глобальной компьютерной сети Интернет.
В рамках проведения переписи населения дополнительно в программу включены вопросы о сельскохозяйственной деятельности граждан: вопросы о площади земельного участка, количестве плодово-ягодных насаждений и кустарников, наличие сельскохозяйственных животных, птицы и пчелосемей. Эти данные необходимы для оценки вклада хозяйств граждан в обеспечение продовольственной безопасности страны, а также корректного расчета производства продукции сельского хозяйства населением. Сельскохозяйственная перепись в республике не проводилась ни разу.
 
Подготовительные мероприятия к переписи населения начались в 2017 году. Одним из этапов подготовки стало проведение пробной переписи населения со 2 по 13 октября на территории Молодечненского района Минской области. Основными задачами «генеральной репетиции» являлись апробирование организационных мероприятий, отработка проекта программы переписи, а также тестирование планшетных компьютеров и программного обеспечения.
 
 
В Брестской области также ведется активная подготовительная работа. В Брестском областном исполнительном комитете, а также во всех городах областного подчинения и районах созданы и работают временные комиссии по содействию переписи населения, разработаны и утверждены Календарные планы мероприятий по подготовке и проведению переписи населения. Уточнены границы городов и поселков городского типа.
 
В ноябре 2018 года будут составляться списки жилых домов и помещений в них во всех городских поселениях и крупных сельских населенных пунктах, численность которых превышает 3 тыс. человек. По Ивацевичскому району это населенные пункты: г. Ивацевичи, г. п. Телеханы и г. Коссово. Данную работу будут выполнять регистраторы. Согласно постановлению Совета министров №953 от 23 ноября 2016 г.  в качестве регистраторов привлекаются работники жилищно-коммунальных служб. Работа регистратора предполагает сплошной обход территории своего участка с целью уточнения перечня и характеристик всех зданий, в которых проживает или может проживать население. Проверка адресного хозяйства осуществляется с помощью планшетного компьютера. На выполнение этой работы регистраторам отводится 19 рабочих дней: с 6 по 30 ноября, со средней нормой нагрузки на одного регистратора – 700 домов. Всего в Брестской области будет работать 164 регистратора, в Ивацевичском районе c учетом резерва – 7 (г. п. Телеханы – 2, г. Коссово – 1, г. Ивацевичи – 3). На этот период они освобождаются от основной работы, но за ними сохраняется и средняя зарплата, и место работы, и занимаемая должность. Полученная информация станет основой для составления организационных планов проведения переписи. 
 
Наиболее трудоемкой из всех работ, связанных с подготовкой к переписи, является упорядочение адресного хозяйства или, иными словами, обеспечение наличия на домах номерных знаков, аншлагов с наименованием улиц, наличия номеров подъездов и квартир. Службами жилищно-коммунального хозяйства сделано уже немало. Хочется отметить, что не весь жилищный фонд находится на техническом обслуживании жилищно-коммунальных служб, поэтому убедительная просьба к владельцам частных домов и собственникам ведомственного жилья – обозначьте свои дома! Ведь наличие названий улиц и номеров домов нужны не только для успешного и оперативного проведения переписи, но и для решения ряда других жизненных вопросов. Особенно это необходимо для оперативной работы экстренных служб. 
Мы рассчитываем на понимание жителями нашего района необходимости проводимых мероприятий. И только совместными усилиями мы справимся с важной государственной задачей.
 
С. А. Касперович, начальник отдела статистики Ивацевичского района Главного статистического управления Брестской области.
 
 
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 Очередная перепись в Республике Беларусь пройдет с 4 по 30 октября 2019 г.
 
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