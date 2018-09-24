17 сентября сирийские военные случайно сбили Ил-20 ВКС России, погибли 15 человек. Минобороны РФ заявило, что в этом виноваты истребители ВВС Израиля, которые использовали российский самолет как прикрытие. В ответ на действия израильских летчиков Россия заявила, что передаст Сирии комплексы С-300, которые, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, «охладят горячие головы». Что умеет этот комплекс — в нашем видео.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С-300 для Сирии: какими комплексами Россия собралась "охлаждать горячие головы" Характеристики ракетного комплекса, который Россия поставит сирийской армии